Кофе и чай входят в число самых популярных напитков в мире. Оба содержат растительные вещества, способные благоприятно влиять на организм. Но какой из них лучше защищает печень от заболеваний? Исследования показывают, что у одного из напитков есть определённое преимущество.

Как сообщает издание EatingWell, и кофе, и чай содержат биологически активные соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Однако научных данных о пользе кофе для печени сегодня больше.

Почему кофе полезен для печени?

Исследования связывают регулярное употребление кофе со снижением риска некоторых хронических заболеваний печени, включая цирроз.

В одном из крупных исследований, охватившем более 355 тысяч взрослых, выяснилось, что люди, регулярно употреблявшие кофе, реже сталкивались с циррозом печени и имели более низкий риск смерти от заболеваний этого органа по сравнению с теми, кто кофе не пил.

Интересно, что подобная связь наблюдалась как для обычного кофе, так и для напитка без кофеина.

Это позволяет предположить, что положительное влияние связано не только с кофеином, но и с другими компонентами кофейных зёрен.

Особое внимание исследователи уделяют полифенолам и другим растительным соединениям, которые могут уменьшать воспалительные процессы и влиять на обмен веществ.

Кроме того, некоторые компоненты кофе способны улучшать чувствительность организма к инсулину и участвовать в регуляции жирового обмена в печени.

Предполагается, что это может способствовать уменьшению накопления жира в клетках органа.

При этом большинство таких исследований являются наблюдательными: они выявляют связь между употреблением кофе и состоянием здоровья, но не доказывают, что именно кофе предотвращает заболевания.

Чем полезен чай?

Чай также содержит множество биологически активных веществ, которые могут поддерживать здоровье печени.

Особенно важную роль играют катехины — растительные соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Они помогают защищать клетки от окислительного стресса, который участвует в развитии различных хронических заболеваний.

Некоторые исследования связывают регулярное употребление чая с более низким риском воспалительных процессов и отдельных заболеваний печени.

При этом полезные свойства напитка могут зависеть от его разновидности и способа обработки чайных листьев.

Зелёный чай заслуживает особого внимания

Зелёный чай содержит значительное количество полифенолов, прежде всего катехинов.

Предварительные исследования показывают, что эти вещества могут благоприятно влиять на жировой обмен и состояние печени.

В частности, изучается возможная роль зелёного чая в профилактике метаболически ассоциированной стеатотической болезни печени (MASLD) — состояния, при котором в клетках органа накапливается избыточный жир.

Отдельные наблюдательные исследования также обнаружили связь между употреблением зелёного чая и более низким риском рака печени.

Однако результаты пока не позволяют утверждать, что чай способен самостоятельно предотвращать эти заболевания.

Важно также различать обычный зелёный чай и концентрированные экстракты, продающиеся в виде пищевых добавок. Высокие дозы некоторых экстрактов зелёного чая могут повреждать печень, поэтому принимать их без консультации врача не рекомендуется.

Что лучше выбрать — кофе или чай?

По мнению специалистов, на сегодняшний день у кофе есть преимущество с точки зрения количества и убедительности научных данных о его связи со здоровьем печени.

Однако это не означает, что любителям чая необходимо менять привычки.

Оба напитка могут быть частью здорового питания, если употреблять их в умеренных количествах и учитывать индивидуальные противопоказания.

Не менее важно, что именно человек добавляет в чашку.

Большое количество сахара, сладких сиропов и жирных сливок увеличивает калорийность напитка и может свести на нет часть преимуществ, особенно при избыточном весе и нарушениях обмена веществ.

Поэтому обычный кофе или чай без большого количества сладких добавок обычно предпочтительнее десертных кофейных напитков.

Может ли кофе заменить лечение?

Несмотря на обнадёживающие результаты исследований, ни кофе, ни чай нельзя считать лекарством для печени.

Здоровье этого органа зависит от множества факторов, включая питание, массу тела, физическую активность, употребление алкоголя и наличие хронических заболеваний.

Поэтому лучший подход — не искать один чудодейственный напиток, а придерживаться здорового образа жизни.

А если выбирать исключительно между кофе и чаем, то имеющиеся исследования пока дают кофе небольшое преимущество. Но окончательный выбор зависит от состояния здоровья и личных предпочтений.