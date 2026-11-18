Международное общество гипертонии (ISH) представило обновлённые рекомендации по диагностике и лечению повышенного артериального давления. Одно из главных изменений касается показателей 130–139/80–89 мм рт. ст.: теперь специалисты подчёркивают, что такие значения требуют внимания врача.

Новые рекомендации ISH, опубликованные в 2026 году, пришли на смену документу 2020 года. При их подготовке специалисты учли современные научные исследования, новые лекарственные препараты и технологии, позволяющие точнее контролировать артериальное давление. Об этом сообщает польское медицинское издание Rynek Zdrowia.

Какое давление теперь считается повышенным?

Согласно обновлённым рекомендациям, показатели систолического (верхнего) давления 130–139 мм рт. ст. и/или диастолического (нижнего) давления 80–89 мм рт. ст., полученные при стандартизированном измерении в кабинете врача, относятся к категории повышенного артериального давления.

Это не означает, что каждому человеку с такими показателями автоматически ставят диагноз гипертонии или назначают таблетки. Однако специалисты подчёркивают, что подобные значения нельзя оставлять без внимания.

Они могут указывать на необходимость дополнительного обследования, оценки сердечно-сосудистых рисков и изменения образа жизни.

В новых рекомендациях также рассматривается возможность медикаментозного лечения большинства пациентов с подтверждённым повышенным давлением. Решение должно приниматься врачом с учётом индивидуальных особенностей пациента.

Домашнее измерение давления выходит на первый план

Одно из наиболее важных изменений касается способов контроля давления.

Международное общество гипертонии рекомендует использовать стандартизированное домашнее измерение артериального давления как основной метод диагностики и наблюдения за лечением при наличии соответствующих условий.

При этом специалисты проводят чёткое различие между обычным измерением и измерением, выполненным по установленным правилам.

Случайные показания тонометра, полученные в спешке или сразу после физической нагрузки, не могут служить достаточным основанием для постановки диагноза.

То же относится к измерениям в медицинском кабинете: если процедура проводится без соблюдения необходимых условий, результаты могут оказаться неточными.

Именно поэтому в рекомендациях появились специальные понятия — стандартизированное измерение давления в кабинете врача (sOBP) и стандартизированное домашнее мониторирование давления (sHBPM).

К каким показателям нужно стремиться?

В обновлённом документе в качестве целевого уровня артериального давления при лечении для большинства соответствующих пациентов указан показатель ниже 130/80 мм рт. ст.

Эта цель относится к стандартизированным измерениям в медицинском кабинете, дома и при дневном амбулаторном мониторировании.

Однако конкретные показатели, к которым следует стремиться, врач определяет индивидуально — с учётом возраста, сопутствующих заболеваний, переносимости лечения и других факторов.

Появились новые возможности лечения

В рекомендациях ISH также уделяется внимание современным лекарственным препаратам.

Среди новых вариантов терапии упоминаются ингибиторы альдостеронсинтазы, антагонисты эндотелиновых рецепторов и нестероидные антагонисты минералокортикоидных рецепторов.

Эти препараты могут расширить возможности лечения отдельных категорий пациентов, особенно если традиционная терапия не позволяет добиться необходимого результата.

При этом речь не идёт о замене привычных лекарств для всех людей с гипертонией. Выбор терапии зависит от конкретной клинической ситуации.

В отдельных случаях специалисты также допускают проведение почечной денервации — специальной процедуры, направленной на снижение активности нервных сигналов, участвующих в регуляции артериального давления. Выполнять её рекомендуется только в специализированных медицинских центрах.

Почему важно соблюдать назначения врача?

Авторы документа обращают внимание на ещё одну распространённую проблему — недостаточную приверженность лечению.

Некоторые пациенты самостоятельно прекращают принимать препараты, когда показатели давления нормализуются, пропускают приём таблеток или меняют дозировку без консультации со специалистом.

Между тем несоблюдение назначенной терапии остаётся одним из факторов риска сердечно-сосудистых осложнений, на который можно повлиять.

Поэтому новые рекомендации уделяют внимание не только лекарствам, но и организации медицинской помощи, регулярному наблюдению и взаимодействию пациентов с медицинскими работниками.

Что это означает для пациентов?

Главное изменение заключается в более внимательном отношении к умеренно повышенным показателям давления.

Если тонометр регулярно показывает 130–139/80–89 мм рт. ст., это повод обсудить результаты с семейным врачом, а не ждать, пока давление станет значительно выше.

При этом единичное измерение не позволяет поставить диагноз, а начинать или менять медикаментозное лечение самостоятельно не следует.

Регулярный контроль давления, соблюдение назначенной терапии и своевременные консультации со специалистом остаются важнейшими условиями профилактики сердечно-сосудистых осложнений.