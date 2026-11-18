Бывает, услышишь новую песню — и всё, пропал. Хочется включать её снова и снова: утром по дороге на работу, днём в наушниках, вечером дома. Даже после десятого прослушивания любимая мелодия не надоедает. Оказывается, у такого поведения есть вполне объяснимые причины, связанные с работой нашего мозга.

Как пишет польский журнал Zwierciadło, многократное прослушивание одного и того же музыкального произведения может приносить удовольствие, помогать справляться с эмоциями и возвращать приятные воспоминания. Исследователи выделяют несколько механизмов, объясняющих, почему знакомая музыка так сильно на нас действует.

1. Мозг снова и снова получает удовольствие

Когда мы слушаем любимую музыку, активируется система вознаграждения мозга, связанная в том числе с дофамином — нейромедиатором, участвующим в формировании удовольствия и мотивации.

Причём приятные ощущения возникают не только в самый эмоциональный момент композиции, но и в ожидании этого момента.

Исследования нейропсихолога Валери Салимпур из Университета Макгилла показали, что музыкальное удовольствие связано с дофаминовой активностью как во время эмоционального пика, так и в предвкушении его наступления.

Например, если человеку особенно нравится гитарное соло или определённый припев, он начинает испытывать удовольствие ещё до того, как прозвучат знакомые ноты.

Именно поэтому повторное прослушивание не обязательно делает композицию менее привлекательной. Мы уже знаем, что нас ждёт, и с удовольствием предвкушаем любимый фрагмент.

2. Любимая песня помогает управлять настроением

Музыка способна влиять на эмоциональное состояние человека. Иногда мы включаем энергичную композицию, чтобы взбодриться, а иногда выбираем спокойную мелодию, чтобы расслабиться после тяжёлого дня.

Повторяя один и тот же трек, человек может сознательно или неосознанно поддерживать нужное ему настроение.

При этом речь идёт не только о весёлых песнях.

Грустная музыка тоже может приносить облегчение. Она помогает переживать сложные чувства, находить эмоциональный отклик и ощущать, что наши переживания понятны кому-то ещё.

Для некоторых людей многократное прослушивание печальной композиции становится способом прожить эмоции и постепенно восстановить душевное равновесие.

Однако эффект индивидуален: если грустная музыка усиливает подавленность или навязчивые переживания, полезнее сменить её или сделать перерыв.

3. Знакомая мелодия позволяет мозгу отдохнуть

В течение дня нам приходится постоянно принимать решения, обрабатывать новую информацию и приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам.

Это требует внимания и умственных усилий.

Поэтому после напряжённого дня нас нередко тянет к чему-то привычному и предсказуемому.

По той же причине люди пересматривают любимые фильмы, возвращаются к знакомым сериалам или предпочитают отдыхать в местах, где уже бывали.

Знакомая песня не требует от мозга постоянного анализа новых звуков и неожиданных музыкальных поворотов.

Мы заранее знаем, как будет развиваться мелодия, когда вступят инструменты и чем закончится припев.

Такая предсказуемость может создавать ощущение комфорта и контроля.

Поэтому любимая композиция после сложного рабочего дня иногда оказывается приятнее целого плейлиста незнакомой музыки.

4. Мы хотим снова испытать музыкальные мурашки

Наверняка многим знакомо ощущение, когда от особенно красивой мелодии по коже пробегают мурашки.

Иногда музыка вызывает настоящий эмоциональный всплеск: учащается сердцебиение, появляется дрожь, возникает чувство восторга или даже наворачиваются слёзы.

В научной литературе подобную реакцию называют frisson — эмоциональным ознобом.

Она может возникать во время неожиданного изменения гармонии, мощного вступления оркестра, особенно выразительного вокала или кульминации композиции.

Такие переживания обычно непродолжительны.

Поэтому человеку хочется снова включить песню, чтобы ещё раз испытать знакомые ощущения.

Разумеется, повторение не гарантирует, что эмоциональная реакция будет такой же сильной. Однако даже воспоминание о первоначальном впечатлении может приносить удовольствие.

5. Песня возвращает нас в счастливое прошлое

Музыка обладает удивительной способностью пробуждать воспоминания.

Иногда достаточно нескольких первых нот, чтобы мысленно перенестись на много лет назад.

Одна композиция напоминает о первой любви, другая — о путешествии, третья — о школьных друзьях или семейном празднике.

Учёные называют такие переживания автобиографическими воспоминаниями, вызванными музыкой.

Исследователи Хельсинкского университета изучали, какие эмоции вызывают старые песни у людей старше 60 лет.

Оказалось, что знакомые мелодии нередко напоминали участникам не только о конкретных событиях — танцах, концертах или праздниках, — но и о людях, с которыми были связаны эти моменты.

Таким образом, любимая песня становится своеобразным эмоциональным мостом между настоящим и прошлым.

Повторяя её, человек словно возвращается к важным для себя событиям и снова переживает связанные с ними чувства.

Стоит ли беспокоиться, если одна песня звучит целый день?

В большинстве случаев такое поведение совершенно нормально.

Многократное прослушивание любимой композиции само по себе не свидетельствует о психологических проблемах или каких-либо нарушениях.

Чаще всего это просто способ получить удовольствие, поддержать настроение, расслабиться или вспомнить что-то приятное.

При этом музыкальные предпочтения очень индивидуальны. Одному человеку хочется слушать новую музыку каждый день, а другой способен неделями возвращаться к одному и тому же альбому.

И если знакомая мелодия помогает почувствовать себя лучше, нет ничего странного в желании нажать кнопку повтора ещё раз.