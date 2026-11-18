Специфический запах тела, который принято связывать с пожилым возрастом, на самом деле может появляться гораздо раньше — примерно после 40 лет. Причём дело вовсе не обязательно в недостаточной гигиене. Врачи объяснили, какие изменения происходят с кожей, при чём здесь жирные кислоты омега-7 и можно ли избавиться от неприятного запаха.

Как рассказали специалисты изданию Doctorpiter, так называемый «запах старости» имеет биохимическую природу. Одну из главных ролей в его появлении играет вещество 2-ноненаль, которое образуется при окислении определённых жиров на поверхности кожи.

Почему с возрастом меняется запах тела?

Дерматовенеролог Анжелика Блинкова объясняет, что 2-ноненаль начинает обнаруживаться на коже некоторых людей примерно с 40 лет. С возрастом его концентрация может увеличиваться.

Этот запах описывают по-разному: как слегка травянистый, жирный, пыльный или напоминающий старую книгу, воск и прогорклое масло.

Однако важно понимать, что наличие 2-ноненаля не означает, будто человек обязательно будет неприятно пахнуть.

Главная причина его образования — окисление кожных жиров. В молодости кожа обладает более эффективными механизмами защиты от окислительных процессов. С возрастом состав кожного сала и состояние защитного барьера меняются.

Дополнительную роль могут играть гормональные изменения, особенности работы потовых и сальных желёз, а также изменения микрофлоры кожи.

Поэтому даже ежедневный душ не всегда полностью устраняет возрастные особенности запаха тела.

При чём здесь омега-7?

Особое внимание специалисты уделяют жирным кислотам омега-7, прежде всего пальмитолеиновой кислоте.

Эти вещества входят в состав кожных липидов и участвуют в поддержании защитного барьера кожи.

При определённых окислительных процессах из таких жирных кислот может образовываться 2-ноненаль.

Однако это вовсе не означает, что продукты с омегой-7 вредны или что их употребление вызывает неприятный запах.

Токсиколог Михаил Кутушов подчёркивает: убедительных доказательств того, что омега-7 в пище или пищевых добавках усиливает возрастной запах тела, нет.

Поэтому специально исключать продукты, содержащие эти жирные кислоты, из рациона не требуется.

Какие привычки могут усиливать запах?

На индивидуальный запах тела влияет не только возраст. Значение имеют питание, состояние здоровья, принимаемые лекарства и повседневные привычки.

По словам врачей, неприятный запах могут усиливать курение, употребление алкоголя, недостаточная гигиена, плохо проветриваемые помещения и одежда из материалов, которые задерживают пот и кожное сало.

Некоторые продукты, например чеснок и лук, также способны временно изменять запах тела.

Отдельного внимания заслуживают заболевания. При сахарном диабете, нарушениях работы почек, печени и некоторых других состояниях запах тела иногда приобретает необычные оттенки.

Если он изменился внезапно, стал резким или сопровождается другими симптомами, стоит обратиться к врачу.

Можно ли избавиться от «запаха старости»?

Специалисты отмечают, что полностью предотвратить возрастные изменения кожи невозможно. Однако интенсивность запаха у разных людей значительно различается.

Фармаколог-иммунолог Владимир Роговский обращает внимание на то, что содержание 2-ноненаля увеличивается далеко не у всех.

Снизить выраженность неприятного запаха могут регулярный и бережный уход за кожей, чистая одежда, проветривание помещений и отказ от курения.

Особое внимание рекомендуется уделять участкам, где скапливается кожное сало: шее, области за ушами и кожным складкам.

При этом слишком агрессивное очищение может навредить. Частое использование жёсткого мыла и средств, сильно обезжиривающих кожу, способно нарушать её защитный барьер.

Некоторые косметические средства содержат антиоксиданты, полифенолы зелёного чая или экстракты хурмы. Предполагается, что такие компоненты могут помогать уменьшать выраженность определённых запахов, однако убедительных клинических доказательств их эффективности пока недостаточно.

Что стоит изменить в питании?

Врачи рекомендуют придерживаться разнообразного рациона с достаточным количеством овощей, фруктов, ягод и цельнозерновых продуктов.

Такая пища обеспечивает организм витаминами, клетчаткой и другими веществами, участвующими в поддержании нормального обмена веществ.

Также важно употреблять достаточно жидкости и ограничивать алкоголь.

Однако считать определённую диету гарантированным способом устранения возрастного запаха нельзя. Научных данных, позволяющих рекомендовать конкретные продукты именно для снижения уровня 2-ноненаля, пока недостаточно.

Главное — не возраст, а состояние организма

Возрастные изменения запаха тела естественны и далеко не всегда заметны окружающим.

Кроме того, исследования показывают, что запах пожилых людей необязательно воспринимается как более неприятный, чем запах представителей других возрастных групп.

Поэтому появление специфического запаха не следует автоматически связывать с плохой гигиеной или считать неизбежным признаком старения.

Гораздо важнее обращать внимание на общее состояние здоровья, правильно ухаживать за кожей и не игнорировать внезапные изменения запаха тела.