Многие диетологи поддерживают сбалансированное питание для детей и взрослых. Однако некоторые специалисты, такие как педиатр Кэролин Видманн, не против веганской диеты для детей и делятся своими рекомендациями.

Качественная альтернатива мясу

Веганская диета — это не так сложно, как может показаться! Это утверждение актуально даже в такие чувствительные периоды жизни, как детство или беременность/грудное вскармливание. Родители, желающие растить своих детей веганами, должны провести собственные исследования по этому вопросу.

Отказ от мяса и других продуктов животного происхождения возможен только при наличии полноценной замены. По словам педиатра Видманн, важно убедиться, что ребенок получает достаточное количество белков из растительных источников. Например, спагетти с мясным фаршем можно легко адаптировать, заменив мясной фарш чечевицей.

Существует мнение, что веганы получают недостаточно кальция и железа. Видманн, специалист в области педиатрии и юношеской медицины, объясняет, что для обеспечения необходимого количества этих микроэлементов можно включить в рацион следующие продукты:

Примеры веганских источников кальция: минеральная вода, обогащенные кальцием растительные напитки, темно-зеленые листовые овощи, такие как брокколи, и тофу.

Примеры веганских источников железа: бобовые, орехи, темно-зеленые листовые овощи, овсянка и другие.

Веганам необходимо включать в рацион витамин B12

Существуют микроэлементы, которые обязательно нужно добавлять в веганскую диету. Один из них — витамин B12, который необходим для энергетического обмена и нормального функционирования нервной системы. "Если вы не получаете этот витамин в достаточном количестве и регулярно, вы рискуете здоровьем своего ребенка. К сожалению, некоторые источники B12, такие как водоросли или квашеная капуста, не являются надежными. Веганам важно включать в рацион безопасный источник B12, и лучший способ — это регулярный прием натуральной добавки B12", — советует диетолог Кэролин Видманн.

Если вы планируете растить своего ребенка как вегана, рекомендуется заранее обсудить это с лечащим педиатром. Врач может предоставить дополнительную информацию и рекомендации в зависимости от состояния здоровья вашего ребенка.