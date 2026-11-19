Привычный картофель может быть не только белым или желтым. Существует необычная разновидность с насыщенной фиолетовой мякотью, которая отличается не только эффектным внешним видом, но и составом. Специалисты объяснили, почему такой картофель стоит включать в рацион и чем он отличается от традиционных сортов.

Речь идет о фиолетовом картофеле, который иногда называют трюфельным. Его главная особенность — высокое содержание антоцианов, природных растительных пигментов, обладающих антиоксидантными свойствами.

Как пишет польский портал SadyOgrody.pl, фиолетовый картофель содержит целый комплекс полезных веществ, включая витамины группы B, калий, магний, железо и другие минералы.

Особый интерес исследователей вызывают именно антоцианы. Эти соединения содержатся также в чернике, ежевике, черной смородине и некоторых других овощах и фруктах темной окраски.

Антоцианы изучаются благодаря их потенциальному противовоспалительному действию и способности защищать клетки от окислительного стресса.

Чем фиолетовый картофель полезен для сердца

Одно из главных преимуществ необычного картофеля связано с содержанием калия — минерала, необходимого для нормальной работы сердца и поддержания артериального давления.

Калий участвует в регулировании водно-солевого баланса и помогает организму противодействовать влиянию избытка натрия.

Магний, который также присутствует в картофеле, необходим для нормальной работы мышц, нервной системы и сердечно-сосудистой системы.

Некоторые небольшие исследования показывали, что употребление фиолетового картофеля может благоприятно влиять на отдельные показатели артериального давления. Однако пока недостаточно оснований утверждать, что он сам по себе способен лечить гипертонию или предотвращать сердечно-сосудистые заболевания.

А что с уровнем сахара в крови?

Еще одна особенность фиолетового картофеля — возможные отличия в реакции организма на содержащиеся в нем углеводы.

В польской публикации приводятся показатели гликемического индекса: 77 для фиолетового картофеля и 93 для белого.

Однако эти цифры нельзя считать универсальными. Гликемический индекс зависит не только от сорта, но и от способа приготовления, температуры блюда и других факторов.

Например, охлаждение отварного картофеля способствует образованию устойчивого крахмала, который переваривается медленнее.

При этом фиолетовый картофель остается крахмалистым продуктом. Людям с сахарным диабетом важно учитывать размер порции и общее количество углеводов, а не ориентироваться исключительно на цвет клубней.

Почему его называют трюфельным

Фиолетовый картофель привлекает внимание не только необычной окраской, но и вкусом.

У некоторых сортов ощущается легкий ореховый оттенок, который делает их интересным ингредиентом для разнообразных блюд.

В отличие от обычного картофеля, мякоть таких клубней может сохранять насыщенный фиолетовый цвет даже после термической обработки.

Поэтому из него получаются особенно эффектные гарниры, салаты и пюре.

Готовить фиолетовый картофель можно практически так же, как традиционный: варить, запекать, готовить на пару или добавлять в овощные блюда.

Для более здорового питания предпочтительнее запекание с небольшим количеством масла, варка или приготовление на пару, а не жарка во фритюре.

Стоит ли полностью заменять обычный картофель фиолетовым?

Специалисты обращают внимание, что фиолетовые сорта действительно обладают интересными питательными особенностями, прежде всего благодаря антоцианам.

Однако это не означает, что белый или желтый картофель бесполезен. Обычные сорта также содержат калий, витамин C, витамин B6 и другие необходимые организму вещества.

Наиболее разумный подход — разнообразить рацион, сочетая разные виды овощей.

Фиолетовый картофель может стать хорошим дополнением к привычному меню, особенно если хочется получать больше растительных антиоксидантов без радикального изменения питания.