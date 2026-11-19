Знаменитая артистка Клара Новикова готовится отметить 80-летие, но праздничные мероприятия уже начались. На одном из предъюбилейных концертов юмористки побывала актриса Нонна Гришаева, которая поделилась совместной фотографией и трогательным поздравлением.

Актриса рассказала подписчикам, что приехала на концерт практически сразу после перелета.

«А я, как обычно, с корабля на бал. Точнее, с самолета на юбилейный концерт нашей дорогой Клары Борисовны Новиковой!» — написала Гришаева в социальных сетях.

Актриса не скрывала восхищения старшей коллегой и пожелала ей крепкого здоровья и творческого долголетия.

«Невероятная и обожаемая, будь здорова и продолжай радовать зрителя своим творчеством. Люблю!» — добавила она.

На опубликованной фотографии Нонна Гришаева позирует рядом с Кларой Новиковой.

Клара Новикова родилась 12 декабря 1946 года. В этом году артистке исполнится 80 лет, однако отмечать знаменательную дату она начала заранее — серией концертов, на которых собираются ее друзья, коллеги и поклонники.

Новикова получила широкую известность благодаря выступлениям на эстраде и участию в юмористических телевизионных программах, в том числе «Аншлаге». Особую популярность ей принес образ тети Сони, ставший одной из самых узнаваемых героинь отечественного юмора.

Несмотря на приближающийся солидный юбилей, артистка продолжает выступать перед публикой и встречаться со зрителями.