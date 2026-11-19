С наступлением холодов пришло время готовить сытное и вкусное жаркое с соусом.

Жаркое — это блюдо, которое традиционно готовится из жареного мяса, но в современном понимании оно больше напоминает венгерский гуляш. Это означает, что вкусное жаркое включает в себя мясо, картофель и морковь. Вы можете выбрать любое мясо по своему вкусу и добавить в жаркое ингредиенты, которые вам нравятся: сладкий перец, лесные грибы или томаты.

Также в жаркое можно добавить зеленый горошек или спаржевую фасоль. Консервированная красная или белая фасоль сделает блюдо еще более сытным.

В любом случае, жаркое получится вкусным. Но для начала стоит попробовать приготовить базовый рецепт.

Жаркое из свинины с морковью и картофелем

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр;

Картофель – 500 гр;

Морковь – 200 гр;

Вода – 200 мл;

Лук репчатый – 150 гр;

Растительное масло – 100 мл;

Томатная паста – 150 гр;

Два зубка чеснока;

Лавровый лист, соль, перец горошком, зелень.

Для жаркого лучше выбрать сочную и мягкую часть свинины: окорок или шейку. Выбранный кусок мяса нужно промыть и обсушить бумажными полотенцами, затем нарезать на куски. Если есть лишний жир, его можно обрезать.

Картофель очищаем, моем и нарезаем крупно, чтобы в домашнем жарком чувствовалась фактура. Лук чистим и нарезаем кубиками, морковь также очищаем и нарезаем кубиками, чеснок пропускаем через пресс.

Разогреваем кастрюлю на огне, наливаем растительное масло. Когда масло нагреется, выкладываем мясо и обжариваем со всех сторон. Затем добавляем лук и морковь, убавляем огонь и продолжаем обжаривать, добавляя чеснок. Теперь пришло время картофеля. Легко обжариваем его, наливаем воду так, чтобы она полностью покрывала все ингредиенты. Добавляем томатную пасту, лавровый лист, горошины перца и солим по вкусу.

Тушим жаркое на слабом огне под закрытой крышкой в течение одного часа. Если жидкости недостаточно, можно добавить еще воды или бульона, если он у вас есть. Бульон можно хранить замороженным в морозилке для таких случаев. В конце добавляем зелень. Тут выбор за вами, но классическими вариантами являются петрушка и укроп.