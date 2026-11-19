Единственный сын легендарного лидера группы «Кино» Виктора Цоя редко появляется в светской хронике. Однако недавняя фотография 41-летнего Александра вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях. Поклонники музыканта обратили внимание на то, насколько повзрослевший наследник рок-звезды похож на свою мать Марьяну Цой.

Снимком поделилась Джоанна Стингрей — американская певица и давняя подруга музыкантов ленинградской рок-сцены, которая в свое время была замужем за гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном.

Несмотря на давний развод, Стингрей сохранила теплые отношения с бывшим супругом и его семьей. Недавно Юрий вместе с нынешней женой Натальей побывал у нее в гостях во время поездки в США.

Там же Джоанна встретилась с Александром Цоем, к которому относится с особой теплотой. Они сделали совместную фотографию, которую Стингрей опубликовала в социальных сетях.

«Обожаю этого парня. Саша Цой — замечательный музыкант, продюсер, кинорежиссер. Рок на все 100%!» — написала она.

Публикация вызвала множество эмоциональных откликов. Поклонники Виктора Цоя отметили, что с возрастом Александр стал все больше напоминать свою мать.

«Саша — копия Марьяша, а маленький был похож на Виктора», «Он очень похож на свою маму», — написали комментаторы.

Других растрогало то, что люди, которых когда-то объединяла группа «Кино», продолжают дружить спустя десятилетия.

Александру было всего пять лет, когда его отец погиб в автомобильной аварии в августе 1990 года. Повзрослев, он решил связать свою жизнь с творчеством, хотя и не стремился повторить путь знаменитого родителя.

Сегодня Александр занимается музыкой, продюсированием, дизайном и организацией концертов группы «Кино», в том числе зарубежных выступлений.

Мать Александра, Марьяна Цой, умерла в 2005 году после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ее похоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, неподалеку от могилы Виктора Цоя.