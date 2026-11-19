51-летний американский хип-хоп артист, продюсер и актер Снуп Догг запустил свою собственную линию одежды и аксессуаров для домашних животных под названием Snoop Doggie Doggs.

Эту коллекцию рэпер создал в сотрудничестве с маркой Little Earth Productions, которая специализируется на производстве товаров для питомцев.

Первая линия Snoop Doggie Doggs включает 28 предметов, предназначенных для собак и кошек. Снуп отметил, что он и его супруга Шанте всегда любили животных, добавив, что "преданность питомцам продолжает расти вместе с нашими детьми и внуками".

"У нас есть что-то для любого размера и породы, для щенков мальчиков и девочек. Мы протестировали одежду, миски и аксессуары на наших собаках, поэтому, когда мы говорим, что это одобрено Dogg, это действительно так", – сказал музыкант.

Дизайн линии основан на образе жизни и моде Снупа. В первую капсулу вошли поводки, ошейники, игрушки, миски, трикотажные изделия, банданы, бейсболки, куртки и шляпы. Одним из флагманских предметов является большая металлическая золотая чаша, а к толстовке с капюшоном будет прилагаться цепочка, напоминающая о рэп-культуре. Цены варьируются от $18 за игрушки до $90.

Товары Snoop Doggie Doggs доступны на Amazon, где владельцы домашних животных могут найти одежду, игрушки, аксессуары и миски для своих пушистых друзей.