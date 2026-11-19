Миллионы людей начинают утро с чашки кофе, даже не подозревая, что привычный напиток способен повлиять на эффективность некоторых лекарств. Особенно осторожными следует быть тем, кто принимает препараты для лечения заболеваний щитовидной железы.

Эндокринологи объяснили, почему в некоторых случаях между таблеткой и кофе необходимо выдерживать паузу.

Речь идет о левотироксине — синтетическом аналоге гормона щитовидной железы, который назначают при гипотиреозе, после удаления щитовидной железы и в некоторых случаях после лечения рака этого органа.

Как рассказали специалисты американскому изданию Parade, кофе, выпитый одновременно с таблеткой или вскоре после ее приема, может заметно уменьшить количество лекарства, которое усваивает организм.

Эндокринолог Колетт Найт из Медицинского центра Университета Хакенсак объяснила, что препарату необходимо время, чтобы раствориться и всосаться в пищеварительном тракте. Некоторые напитки способны нарушать этот процесс.

По данным исследований, одновременное употребление кофе и таблетированного левотироксина может снижать его всасывание примерно на треть. В результате человек рискует получать меньше действующего вещества, чем предусмотрено назначенной дозировкой.

Особенно нежелательно запивать лекарство кофе с молоком или сливками. Содержащийся в них кальций дополнительно препятствует усвоению левотироксина.

Эндокринолог Хизер Саран из медицинской сети HonorHealth напоминает, что некоторые рецептурные препараты необходимо принимать исключительно с водой.

При этом проблема связана не только с кофеином. В кофе содержатся полифенолы — растительные соединения, которые могут взаимодействовать с лекарством в пищеварительном тракте и затруднять его всасывание.

Поэтому замена обычного кофе на напиток без кофеина не обязательно решит проблему.

Доцент Техасского университета здравоохранения в Хьюстоне Сапна Наик рекомендует принимать таблетки левотироксина натощак, запивая обычной водой, и выдерживать интервал от 30 до 60 минут до завтрака или кофе.

Для большей надежности некоторые специалисты советуют подождать полный час.

Есть и другие важные нюансы. Препараты кальция и железа необходимо принимать отдельно от левотироксина — обычно с интервалом не менее четырех часов. Это позволяет уменьшить риск взаимодействия и нарушения всасывания лекарства.

Если утренний режим не позволяет регулярно соблюдать необходимые интервалы, стоит обсудить с лечащим врачом альтернативы. В некоторых случаях возможен прием левотироксина перед сном, спустя несколько часов после последнего приема пищи.

Кроме того, существуют жидкие формы препарата и мягкие капсулы, на всасывание которых кофе может влиять иначе, чем на обычные таблетки. Однако менять лекарственную форму или время приема самостоятельно не следует.

Врачи подчеркивают: полностью отказываться от любимого напитка необязательно. Главное — соблюдать рекомендации по приему лекарства и не запивать таблетки кофе.

Если человек длительное время принимал левотироксин вместе с кофе, а затем решил изменить привычку, об этом желательно сообщить эндокринологу. Улучшение всасывания препарата может повлиять на уровень гормонов и потребовать проверки ТТГ, а иногда и коррекции дозировки.