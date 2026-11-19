Клементина Вон, дочь знаменитой немецкой супермодели Клаудии Шиффер, вновь привлекла внимание пользователей социальных сетей. Девушка, недавно отметившая 22-летие, опубликовала эффектную фотографию в романтичном наряде с глубоким декольте.

Для нового снимка Клементина выбрала элегантное платье необычного оттенка пепельной розы. Мягкая драпировка, облегающий силуэт и вырез в форме сердца подчеркнули ее фигуру.

Звездная наследница сделала селфи на фоне моря и зелени, добавив образу атмосферу беззаботного отдыха.

Однако в ближайшее время внимание к дочери Клаудии Шиффер может заметно возрасти. Клементина готовится принять участие в одном из самых престижных светских мероприятий Парижа — ежегодном Бале дебютанток.

Торжественный вечер состоится 28 ноября. На нем традиционно собираются представительницы известных семей, наследницы аристократических династий и дети мировых знаменитостей.

Бал дебютанток считается не просто светским событием, но и своеобразным выходом в большой свет для молодых девушек. Участницы появляются в роскошных нарядах известных модных домов, а само мероприятие неизменно привлекает внимание модной индустрии и международной прессы.

В разные годы гостями бала становились дочери знаменитых актеров, музыкантов и представителей влиятельных семей.

Так, в 2024 году среди дебютанток была Эппл Мартин — дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена Coldplay Криса Мартина.

Тогда девушка оказалась в центре скандала после появления видеозаписи, на которой она, по мнению пользователей социальных сетей, бесцеремонно вмешалась в фотосессию другой участницы. Кадры быстро распространились в интернете и вызвали волну критики, хотя сама ситуация допускала разные интерпретации.

Теперь одной из заметных участниц парижского бала должна стать Клементина Вон. Учитывая всемирную известность ее матери, интерес к появлению девушки на мероприятии обещает быть особенно высоким.