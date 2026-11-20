От спокойного Тельца до верящего в лучшее Стрельца — представители этих знаков словно излучают свет, посланный свыше.

Астрологи считают, что особой, почти ангельской аурой обладают представители четырёх знаков зодиака: Тельцы, Львы, Стрельцы и Водолеи.

Их мягкое сияние делает окружающий мир немного спокойнее, безопаснее и светлее. Вероятно, вам доводилось встречать таких людей. Когда они входят в комнату, напряжение незаметно исчезает.

Они помнят мелочи, о которых вы рассказывали несколько месяцев назад. Приносят суп, когда вы болеете, громче всех радуются вашим победам и каким-то образом находят правильные слова, когда у вас тяжело на душе.

Разумеется, эти люди неидеальны. У них бывают плохие дни, они совершают ошибки и тоже нуждаются в утешении. Однако в их присутствии есть нечто почти небесное — словно они несут свет, напоминающий окружающим об их собственных лучших качествах.

В астрологии некоторым знакам приписывают естественную способность излучать мягкую, исцеляющую энергию. Планеты-покровители, стихии и основные внутренние стремления направляют их к состраданию, вере и помощи окружающим.

Одни приносят спокойствие, другие дарят надежду, а третьи проявляют сильную, защищающую любовь, напоминающую присутствие ангела-хранителя.

Если один из этих знаков занимает важное место в вашей натальной карте, возможно, именно вы играете роль ангела в чьей-то жизни. А если рядом с вами находится человек, рождённый под одним из них, считайте, что вам повезло.

Телец: умиротворяющее присутствие

Телец находится под покровительством Венеры — планеты любви и красоты. Представители этого знака привносят в жизнь каждого встреченного человека спокойствие, стабильность и особую мягкость.

Находиться рядом с Тельцом — словно наконец выдохнуть после долгого и трудного дня.

Вы не заставляете людей быстрее справляться с болью и не требуете от них быть кем-то другим. Как представитель земной стихии, вы оказываете реальную и практическую поддержку, помогая человеку вновь обрести опору под ногами.

Вы можете приготовить тёплый домашний ужин или предоставить уютное место, где можно почувствовать себя в безопасности. Но как бы именно вы ни проявляли заботу, окружающие неизменно ощущают вашу непоколебимую преданность.

Ваш ангельский дар — спокойствие, которое вы несёте с собой. Оно напоминает другим людям, что рядом с вами они находятся в безопасности.

Лев: сияющее сердце

Мало кто способен любить так щедро, как Лев. Находясь под покровительством сияющего Солнца, вы излучаете тепло, которое поднимает настроение всем, кто оказывается рядом.

Да, вы ярко сияете. Но каждый, кто вас знает, понимает: этот свет предназначен не только для вас самих.

Вы тот самый друг, который напоминает людям, насколько они особенные, поддерживает их мечты и яростно защищает, когда они не могут постоять за себя.

У вас по-настоящему золотое сердце. Это особенно заметно по тому, как громко и искренне вы радуетесь успехам близких.

Стрелец: свет веры

Когда мир кажется тёмным, именно Стрелец напоминает, что нужно продолжать верить в наступление светлых дней.

Стрелец — искатель зодиакального круга, находящийся под покровительством Юпитера, планеты расширения возможностей. Представителей этого знака привлекают высшие истины, духовная мудрость и глубокий смысл, скрывающийся за жизненными испытаниями.

Ваш оптимизм нельзя назвать наивным. Это особая форма надежды, которая легко передаётся окружающим.

Как представитель огненной стихии, вы умеете заново разжечь почти угасшую искру и вернуть человеку страсть к жизни.

Вы обладаете редким даром — способностью восстанавливать надежду в других людях.

Водолей: душа гуманиста

Сначала Водолей может показаться холодным и отстранённым, но не стоит обманываться. За его независимостью скрывается душа, стремящаяся сделать мир добрее для каждого.

Будучи индивидуалистом, вы верите в право любого человека жить искренне и самостоятельно определять собственный путь.

Вы защищаете тех, кто оказался слабее, поддерживаете идеи, значение которых выходит за рамки личных интересов, и относитесь ко всем людям как к равным.

Ваша ангельская аура рождается из представления о лучшем будущем и тихой, но непоколебимой решимости помочь его построить.