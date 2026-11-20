Любовь Толкалина поделилась новыми смелыми фотографиями и продемонстрировала стройную фигуру. Поклонники отметили, что в 48 лет актриса находится в прекрасной форме.

В социальных сетях бывшая возлюбленная Егора Кончаловского опубликовала несколько откровенных кадров.

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На одной из фотографий Толкалина позировала топлес, прикрыв грудь белыми лилиями. Актрису окружали букеты роз, хризантем и других цветов.

На втором снимке Любовь запечатлела себя дома перед зеркалом. Она предстала в сером свитере и нижнем белье с леопардовым принтом, продемонстрировав длинные стройные ноги.

«Дома на денёк», — подписала фотографию артистка.