Любовь Толкалина поделилась новыми смелыми фотографиями и продемонстрировала стройную фигуру. Поклонники отметили, что в 48 лет актриса находится в прекрасной форме.
В социальных сетях бывшая возлюбленная Егора Кончаловского опубликовала несколько откровенных кадров.
На одной из фотографий Толкалина позировала топлес, прикрыв грудь белыми лилиями. Актрису окружали букеты роз, хризантем и других цветов.
На втором снимке Любовь запечатлела себя дома перед зеркалом. Она предстала в сером свитере и нижнем белье с леопардовым принтом, продемонстрировав длинные стройные ноги.
«Дома на денёк», — подписала фотографию артистка.
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