Люди, которые живут дольше всех, обычно не занимаются спортом специально — они обитают в условиях, где естественное движение становится частью повседневной жизни.

Распространённое мнение о том, что для долгой и здоровой жизни необходимо специально заниматься спортом, не всегда соответствует действительности.

Об этом говорит американский исследователь и писатель Дэн Бюттнер, известный своими работами о так называемых голубых зонах — пяти регионах мира с особенно высокой концентрацией долгожителей.

После более чем двадцати лет изучения этих мест Бюттнер пришёл к выводу, что продолжительность жизни зависит не столько от тренировок, сколько от естественной и регулярной физической активности, пишет El Confidencial.

Во время исследований на Окинаве в Японии, Сардинии в Италии, полуострове Никоя в Коста-Рике, острове Икария в Греции и в американском городе Лома-Линда он обнаружил интересную закономерность.

«Люди, которые живут дольше всех, двигаются естественным образом. Они не занимаются спортом специально, но живут в условиях, где движение постоянно связано с ходьбой», — объясняет исследователь.

Жители этих регионов обычно не занимаются пилатесом или кроссфитом и не проводят тренировок в спортзале. Вместо этого они естественным образом включают движение в повседневную жизнь.

Они ежедневно ходят пешком, работают в огородах и выполняют домашние дела. Предполагается, что такая активность играет важную роль в их долголетии.

Бюттнер считает ходьбу одной из самых полезных для здоровья привычек. По его словам, ежедневная прогулка обеспечивает примерно 90% преимуществ, которые даёт подготовка к марафону.

«Если вы хотите жить дольше, не посещая спортзал, есть два эффективных и очень простых способа. Самые долгоживущие люди в мире не занимаются спортом специально: они живут в условиях, которые побуждают их двигаться естественным образом», — утверждает исследователь.

Питание также имеет значение

Исследования голубых зон подчёркивают и важность питания для долголетия.

По словам Бюттнера, одним из основных компонентов рациона, ориентированного на долгую жизнь, являются бобовые. Их дополняют цельнозерновые продукты, овощи, корнеплоды и орехи.

Такое питание основано преимущественно на растительных и минимально обработанных продуктах. Вместе с ежедневным движением и активным образом жизни оно считается одной из характерных особенностей некоторых самых долгоживущих народов планеты.

Что такое голубые зоны

Пять изученных голубых зон находятся в разных частях мира:

Икария в Греции;

Окинава в Японии;

Лома-Линда в Калифорнии;

Никоя в Коста-Рике;

Сардиния в Италии.

Каждый из этих регионов отличается своими демографическими, культурными и социальными особенностями. Все они привлекли внимание научного сообщества высокой концентрацией людей, перешагнувших столетний рубеж.

Жителей голубых зон объединяет несколько привычек, которые могут способствовать долголетию.

Одна из них — питание, основанное главным образом на полезных продуктах: фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, бобовых и орехах. При этом жители этих регионов употребляют мало мяса и продуктов глубокой промышленной переработки.

Другой важный фактор — ежедневная физическая активность. Вместо специальных тренировок люди много ходят пешком, ухаживают за садом, ездят на велосипеде и выполняют различные повседневные дела.

Большую роль играют и социальные отношения. В таких сообществах сохраняются крепкие семейные связи и развитые сети поддержки среди друзей и соседей.

Ещё одна общая черта — умение справляться со стрессом. Многие находят время для отдыха с помощью медитации, семейных и дружеских встреч или короткого дневного сна.

Важное значение имеет и наличие жизненной цели.

Кроме того, жители голубых зон придерживаются других полезных привычек, в частности избегают курения и чрезмерного употребления алкоголя.