20-летняя Таисия Маслякова опубликовала редкую совместную фотографию с матерью Ангелиной. Однако вместо комплиментов девушка вновь столкнулась с критикой своей внешности.

Мать и дочь сделали селфи в зрительном зале. Для выхода обе выбрали яркий вечерний макияж.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на внешность Таисии и обработку фотографии. Некоторые комментаторы заявили, что девушка выглядит неестественно, и посоветовали ей отказаться от слишком заметного макияжа и увеличения губ.

Нашлись и те, кто решил сравнить мать и дочь. По мнению отдельных подписчиков, Ангелина на совместном снимке выглядит моложе и естественнее наследницы известной семьи.

Таисия уже не первый год сталкивается с подобными обсуждениями. Интернет-пользователи предполагают, что девушка могла прибегать к косметологическим процедурам, однако сама она эти догадки не подтверждала.

Несмотря на регулярную критику, внучка Александра Маслякова продолжает придерживаться выбранного стиля и публиковать фотографии в социальных сетях.