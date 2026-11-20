Фото: соцсети
20-летняя Таисия Маслякова опубликовала редкую совместную фотографию с матерью Ангелиной. Однако вместо комплиментов девушка вновь столкнулась с критикой своей внешности.
Мать и дочь сделали селфи в зрительном зале. Для выхода обе выбрали яркий вечерний макияж.
Пользователи социальных сетей обратили внимание на внешность Таисии и обработку фотографии. Некоторые комментаторы заявили, что девушка выглядит неестественно, и посоветовали ей отказаться от слишком заметного макияжа и увеличения губ.
Нашлись и те, кто решил сравнить мать и дочь. По мнению отдельных подписчиков, Ангелина на совместном снимке выглядит моложе и естественнее наследницы известной семьи.
Таисия уже не первый год сталкивается с подобными обсуждениями. Интернет-пользователи предполагают, что девушка могла прибегать к косметологическим процедурам, однако сама она эти догадки не подтверждала.
Несмотря на регулярную критику, внучка Александра Маслякова продолжает придерживаться выбранного стиля и публиковать фотографии в социальных сетях.
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