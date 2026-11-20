В современном мире каждая хозяйка старается успеть все: собрать детей в школу, погладить белье и убрать в доме. На приготовление пищи часто не остается сил, и приходится либо заказывать еду, либо готовить всей семьей на выходных.

Конечно, существуют полуфабрикаты и фастфуд, которые заставляют забыть о домашней кухне. Но это не всегда единственный выход. В этой статье мы расскажем, какие продукты можно заморозить, чтобы сократить время у плиты и больше проводить его с близкими.

Молоко

Если вы часто готовите каши, печете блины или просто не можете обойтись без молока, то стоит перелить его из тетрапака в бутылку и поместить в морозильную камеру.