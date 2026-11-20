Куриные крылышки по этому рецепту получаются хрустящими снаружи и нежными внутри.

Хрустящие куриные крылышки – популярное блюдо в ресторанах фаст-фуда. Однако, чтобы насладиться этим угощением, не обязательно выходить из дома. Их можно легко приготовить на своей кухне.

Кроме того, можно сделать и сырный соус к ним.

Хрустящие куриные крылышки

Ингредиенты:

Для крылышек:

Куриные крылышки – шесть штук;

Панировочные сухари – 100 гр.;

Подсолнечное масло, соевый соус, соль и перец;

300-400 мл масла для фритюра.

Для сырного соуса:

Мука – 60 гр.;

Кукурузный крахмал – 20 гр.;

Молоко – 100 мл.;

Плавленый сыр Чеддер – 50 гр.;

Сыр Маасдам – 50 гр.;

Копченая паприка, орегано, сухой чеснок, кориандр, соль, перец.

Сначала приготовьте сырный соус, он успеет остыть к моменту, когда будут готовы крылышки. Нагрейте молоко, не доводя до кипения, затем добавьте плавленый и твердый сыр, посолите и поперчите. Перемешивайте, пока соус не станет однородным.

Теперь приступайте к приготовлению крылышек. Разделите их на фаланги. Для маринада смешайте соль, перец, растительное масло и немного соевого соуса. Для панировки соедините муку, кукурузный крахмал и специи.

Сначала опустите крылышки в маринад, затем обваляйте в панировочных сухарях, снова в маринад и снова в панировку. Это обеспечит хрустящую и пикантную корочку.

Разогрейте масло и жарьте крылышки во фритюре не менее восьми минут. Готовые крылышки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте с соусом.