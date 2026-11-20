С появлением стиральной машины, хозяйки вздохнули с облегчением, так как стирка отнимает много сил. Однако многие не задумываются об ошибках, которые могут возникнуть во время стирки. Узнайте о самых распространенных ошибках и избегайте их!

Отсутствие профилактики стиральной машины

Чтобы продлить срок службы стирального аппарата, важно мыть его не только снаружи, но и внутри. Рекомендуется раз в год запускать машину в любом режиме стирки без белья, добавив поллитра уксуса для предотвращения образования накипи.

Перегрузка машины

Не перегружайте стиральную машину. Обычно производитель указывает допустимый вес белья, но лучше уменьшить эту цифру на один килограмм.

Повторная стирка

Многие не знают, что постельное белье следует стирать повторно, но без добавления порошка. Это поможет удалить частички фосфатов, застрявшие в волокнах.

Молния

Не забывайте застегивать молнию на джинсах или юбках, чтобы избежать повреждения тканей других вещей.

Пуговицы

Пуговицы лучше расстегнуть, так как натяжение ткани во время стирки может привести к их отрыву.

Избыточное количество порошка

При стирке нужно использовать совсем немного порошка, так как машинка уже выполняет основную работу. Избыток порошка может привести к его невыведению и образованию разводов на одежде.

Осторожно с пятнами

Не стоит сильно тереть пятно на одежде, так как это может повредить ткань и сделать цвет бледнее. Лучше нанесите средство для удаления пятен и оставьте на час-два перед стиркой.

Сортировка одежды

Сортируйте одежду не только по цветам, но и по типу ткани. Разные ткани имеют различную плотность, и плотные материалы могут повредить более нежные.

Это не все советы, но соблюдая эти рекомендации, вы сможете продлить срок службы как стиральной машины, так и одежды!