Как это работает

Согласно древнему учению, некоторые домашние растения способны направлять поток положительной энергии. Они не только очищают воздух, поглощая углекислый газ, но и помогают избавиться от стресса, принося удачу и богатство.

Туласи

Туласи, или базилик тонкоцветный, является многолетним кустарником и по Васту-шастра считается одним из самых мощных «магнитов удачи». Это растение обладает множеством полезных свойств, отлично очищает атмосферу и отпугивает комаров.

* Где разместить

Туласи можно выращивать в передней или задней части дома, на балконе или на окнах — везде, где есть прямой солнечный свет.

«Бамбук счастья»

Официальное название этого растения — Драцена Сандера. Его прозвали «бамбуком счастья» за толстые стебли, напоминающие настоящий бамбук. И Васту-шастра, и фэншуй связывают это растение с удачей, богатством и крепким здоровьем. Кроме того, Драцена Сандера является отличным очистителем воздуха.

* Где разместить

Предпочтительно в восточном углу помещения.

Потос

Вечнозеленый вьющийся Потос индусы называют «денежным растением», так как считается, что он приносит в дом богатство и помогает преодолеть финансовые трудности. Это растение очень неприхотливо.

* Где разместить

Потос не требует особого ухода, однако поливать его может быть хлопотно. Чтобы полы не деформировались от луж, рекомендуется размещать горшки с растением в просторных кашпо.

Лаванда

Лаванда также приносит удачу и изобилие. Она обладает успокаивающим свойством и ароматизирует помещение. Это капризное растение, поэтому рекомендуется регулярно добавлять удобрения и измельченную яичную скорлупу.

При посадке лаванды в горшке должен быть хороший слой дренажа, чтобы избежать застоя воды.

* Где разместить

В самом светлом месте, желательно у южных окон, но летом в жаркие полуденные часы требуется небольшое притенение.

Эвкалипт

Это удивительное горшечное растение с уникальной кроной и листьями, от аромата которого меняется атмосфера в помещении. Эвкалипт обладает лечебными свойствами и является источником положительной энергии в доме.

* Где разместить

Эвкалипту необходимо яркое освещение, поэтому лучше всего размещать его на южных подоконниках. Дополнительная подсветка зимой обязательна: не менее 6 часов прямого солнца в день. Температура для эвкалипта должна быть 16–18 градусов.

Фикус священный

Этот фикус также называют фикусом религиозным и деревом боджи. В индуистской традиции это растение считается священным. Оно имеет большое значение и в буддизме, так как считается, что Гаутама Будда достиг просветления, медитируя под деревом боджи.

По утверждениям приверженцев Васту-шастра, этот вид фикуса является растением-талисманом, которое приносит в дом удачу, богатство, счастье и долголетие.

* Где разместить

Фикус любит свет и хорошо растет на окне, выходящем на запад или восток. В теплые дни его можно выносить под прямые солнечные лучи. Растение теплолюбиво, но резкие перепады температуры и сквозняки могут быть губительными. Зимой не рекомендуется ставить его рядом с обогревателями и батареями.

Цитрусовые деревья

В индуизме выращивание цитрусовых деревьев дома считается ритуалом для привлечения удачи и денег. Большинство цитрусовых имеют круглую форму и золотистый цвет, что символизирует монеты.

* Где разместить

На самом солнечном месте на восточном или западном окне, а также на южном — в тени более солнцелюбивых растений. В зимний период цитрусы страдают от недостатка освещения, поэтому рекомендуется устроить для них «спячку» — унести в кладовку с температурой 15–17 градусов и поливать раз в 2-3 недели.

Кристина Молодцова