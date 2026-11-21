Молоко часто оказывается под подозрением, когда речь заходит о повышенном холестерине. Ведь в нём содержатся насыщенные жиры, которые принято связывать с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Однако современные исследования показывают, что влияние молока на организм гораздо сложнее, чем считалось раньше.

Как пишет EatingWell, специалисты по питанию объяснили, действительно ли ежедневное употребление молока повышает уровень «плохого» холестерина и стоит ли отказываться от любимого напитка ради здоровья сердца.

Почему молоко не так опасно, как принято думать

Главная причина опасений связана с насыщенными жирами. Известно, что их избыток в рационе, особенно когда они заменяют ненасыщенные жиры, способен повышать уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые называют «плохим» холестерином.

Но молоко — это не просто смесь воды и жира. В одном стакане содержится около восьми граммов полноценного белка, а также кальций, фосфор, калий, витамин B12 и рибофлавин.

Диетолог Лиз Вайс подчёркивает, что такой набор питательных веществ необходим для поддержания здоровья костей, мышц и нормальной работы организма.

Учёные используют понятие «молочная матрица». Оно означает, что различные компоненты молочных продуктов взаимодействуют между собой и могут влиять на организм иначе, чем каждый из них по отдельности.

По словам диетолога Лорен Твигг, сочетание витаминов, минералов, жирных кислот и биологически активных веществ способно частично компенсировать неблагоприятное влияние насыщенных жиров.

Именно поэтому результаты исследований молочных продуктов не всегда совпадают с тем, чего можно было бы ожидать, ориентируясь исключительно на содержание жира.

Повышает ли ежедневное употребление молока холестерин?

Исследования показывают, что употребление молока нередко оказывает нейтральное воздействие на показатели холестерина.

В ряде научных работ не было выявлено существенного повышения общего холестерина или уровня ЛПНП у людей, регулярно употребляющих молоко. Некоторые небольшие исследования даже обнаружили незначительное увеличение уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), которые называют «хорошим» холестерином.

Однако специалисты предупреждают: эти результаты не означают, что жирное молоко способно снижать холестерин или защищать от сердечно-сосудистых заболеваний.

Интересные результаты дало небольшое исследование, участники которого в течение трёх недель ежедневно выпивали по два стакана цельного или обезжиренного молока.

Несмотря на существенную разницу в количестве насыщенных жиров, заметных различий в показателях общего и «плохого» холестерина между двумя вариантами обнаружено не было.

Но у исследования были ограничения: небольшое число участников, короткий срок наблюдения и отсутствие людей с уже повышенным холестерином. Поэтому распространять его выводы на всех нельзя.

Какое молоко лучше выбирать при повышенном холестерине

Несмотря на обнадёживающие результаты исследований, диетологи не советуют забывать о количестве насыщенных жиров в рационе.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничивать их потребление примерно 6% общей суточной калорийности.

Для человека, который получает 2000 килокалорий в день, это составляет около 13 граммов насыщенных жиров.

Если уровень «плохого» холестерина уже повышен, Лиз Вайс рекомендует выбирать обезжиренное молоко или продукт с жирностью около 1%.

Тем, кто предпочитает цельное молоко, специалисты советуют обращать внимание на размер порций и учитывать другие источники насыщенных жиров — например, сливочное масло, жирное мясо, сыр и выпечку.

Как включить молоко в полезный рацион

Диетологи предлагают несколько простых способов употреблять молоко так, чтобы оно дополняло сбалансированное питание.

Один из вариантов — готовить на молоке овсяную кашу. Это делает её более нежной и одновременно увеличивает содержание белка и кальция.

Молоко также подходит для пудинга с семенами чиа и овсянки, которую оставляют на ночь в холодильнике. Если добавить свежие ягоды, блюдо обогатится клетчаткой и антиоксидантами.

Ещё один вариант — фруктовые смузи. Белок и жиры молока помогают сделать напиток более сытным.

Кроме того, молоко можно добавлять в овощные супы, соусы и омлеты.

При этом специалисты советуют не забывать о других полезных продуктах: овощах, фруктах, цельнозерновых крупах, орехах и бобовых.

Так стоит ли пить молоко каждый день?

По мнению диетологов, людям, которые хорошо переносят молоко, необязательно исключать его из рациона из-за опасений по поводу холестерина.

Современные исследования показывают, что влияние молочных продуктов на здоровье сердца зависит не только от содержания насыщенных жиров, но и от их общего питательного состава.

Однако молоко нельзя считать средством для снижения холестерина. При повышенном уровне ЛПНП предпочтительнее выбирать варианты с низкой жирностью.

Главный вывод специалистов заключается в том, что здоровье сердца определяется не одним продуктом, а рационом в целом. Даже полезные продукты не компенсируют постоянный избыток насыщенных жиров, недостаток клетчатки и несбалансированное питание.