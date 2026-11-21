Чай принято считать полезным напитком, богатым антиоксидантами. Однако даже качественная заварка может содержать нежелательные примеси, в том числе следы тяжелых металлов и фтора. Причем количество этих веществ, попадающих в чашку, зависит не только от происхождения чайных листьев, но и от температуры воды и продолжительности заваривания.

О том, как правильно выбирать и готовить чай, чтобы уменьшить возможные риски для здоровья, изданию «Доктор Питер» рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Откуда в чае берутся тяжелые металлы

Чайный куст способен поглощать из почвы различные химические элементы. Вместе с полезными веществами в листья могут попадать и нежелательные соединения, включая тяжелые металлы и фтор.

Кроме того, на качество сырья влияют экологическая обстановка в регионе выращивания, используемые удобрения и условия переработки.

По словам Евгения Белоусова, потенциальная опасность обычно связана не с одной выпитой чашкой, а с длительным употреблением напитка, особенно если чай изготовлен из сырья сомнительного происхождения.

Поэтому при покупке важно учитывать не только вкус и стоимость, но и репутацию производителя.

Какой чай безопаснее — белый или черный?

Оказывается, содержание некоторых веществ может зависеть от возраста чайных листьев.

Белый чай, который обычно производят из молодых почек и листочков, нередко содержит меньше фтора, чем чай из более зрелого сырья.

Дело в том, что с возрастом листья способны накапливать больше этого элемента.

Однако это не означает, что любой белый чай автоматически безопаснее черного. Многое зависит от места выращивания, качества почвы и контроля производства.

Отдельного внимания заслуживают травяные чаи и различные смеси. Их состав может существенно различаться, а происхождение отдельных компонентов не всегда очевидно.

Гастроэнтеролог советует выбирать продукцию с понятной маркировкой, сведениями о производителе и происхождении сырья. Дополнительным преимуществом будет информация о лабораторном контроле качества.

Почему не стоит слишком долго заваривать чай

Многие привыкли заливать чай крутым кипятком и оставлять заварку на длительное время, считая, что так напиток получится насыщеннее и полезнее.

Однако у такого способа есть недостаток.

Как объясняет Евгений Белоусов, высокая температура воды и продолжительное настаивание могут способствовать более активному переходу фтора и некоторых загрязняющих веществ из чайных листьев в напиток.

Это не значит, что чай, заваренный кипятком, обязательно становится опасным. Но держать заварку в воде намного дольше рекомендованного времени не стоит.

Оптимальная температура и продолжительность заваривания зависят от сорта чая. Лучше ориентироваться на рекомендации производителя, а не стремиться получить максимально крепкий настой.

Особенно нежелательно регулярно употреблять большие объемы очень крепкого чая.

Чай в пакетиках или листовой: что лучше?

Распространено мнение, что пакетированный чай всегда уступает листовому по качеству и безопасности.

Однако врач отмечает, что однозначного ответа здесь нет.

Значение имеет не только само чайное сырье, но и материал пакетика. Некоторые синтетические материалы при контакте с горячей водой могут выделять нежелательные частицы.

Поэтому при выборе пакетированного чая желательно обращать внимание на состав упаковки.

Предпочтительнее простые бумажные фильтр-пакетики без термопластиковых добавок и клея. Пакетики, скрепленные металлической скобкой или хлопковой нитью, могут содержать меньше синтетических компонентов.

При этом листовой чай тоже не гарантирует полного отсутствия загрязняющих веществ. Его безопасность прежде всего зависит от качества сырья и условий производства.

Кому следует быть особенно осторожным

По словам гастроэнтеролога, внимательнее относиться к выбору чая необходимо беременным женщинам, детям, а также людям с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта.

Для этих групп особенно важно избегать дополнительных источников потенциально вредных веществ.

Универсального количества чая, которое было бы одинаково безопасным абсолютно для всех, не существует.

Поэтому разумнее придерживаться умеренности, учитывать индивидуальные особенности здоровья и отдавать предпочтение продукции проверенных производителей.

Пять правил, которые помогут снизить возможные риски

Чтобы привычное чаепитие приносило удовольствие и не создавало лишней нагрузки на организм, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

Не оставляйте заварку в воде надолго. Продолжительное настаивание может увеличивать количество некоторых нежелательных веществ в напитке. Соблюдайте рекомендованную температуру воды. Разные сорта чая требуют разных условий приготовления. Не злоупотребляйте очень крепким чаем. Особенно если выпиваете несколько больших кружек ежедневно. Выбирайте качественное сырье. Обращайте внимание на происхождение чая, маркировку и репутацию производителя. Осторожнее относитесь к дешевым смесям неизвестного происхождения. Отсутствие информации о составе и контроле качества — повод задуматься перед покупкой.

Гастроэнтеролог подчеркивает, что даже соблюдение всех рекомендаций не гарантирует полного отсутствия нежелательных примесей. Однако правильный выбор чая и разумный способ заваривания помогают уменьшить потенциальные риски.

Главное — не отказываться от любимого напитка из-за опасений, а научиться готовить его правильно. Ведь для большинства здоровых взрослых умеренное употребление качественного чая остается вполне разумной привычкой.