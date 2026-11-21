Разрыву отношений между родителями и взрослыми детьми нередко предшествуют годы недопонимания, взаимных обид и эмоциональных конфликтов. При этом родители далеко не всегда понимают, почему сын или дочь решают полностью прекратить общение.

Исследование, опубликованное в научном журнале Frontiers in Psychology, выявило неожиданную связь: вероятность разрыва отношений может быть выше не у эмоционально холодных родителей, а у тех, кто отличается общительностью и энтузиазмом.

Какие родители чаще теряют контакт со взрослыми детьми

В последние годы отношение к семейным связям постепенно меняется. Для молодых поколений само по себе родство уже не всегда является достаточным основанием для поддержания близких отношений. Всё большее значение приобретают взаимное уважение, эмоциональная безопасность и готовность обеих сторон сохранять контакт.

Если предыдущие поколения нередко воспринимали общение с родственниками как обязанность, то современные молодые люди чаще считают, что близость необходимо выстраивать и поддерживать совместными усилиями.

Интересные результаты в этом контексте показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology.

Учёные обнаружили, что среди родителей, отношения которых со взрослыми детьми уже были напряжёнными, высокий уровень экстраверсии был связан с повышением вероятности прекращения общения на 79%.

Особенно заметную роль играл энтузиазм — одна из составляющих экстраверсии. Именно эта черта наиболее выраженно отличала родителей, потерявших контакт со взрослыми детьми.

На первый взгляд результат кажется парадоксальным. Ведь энтузиазм, сердечность, общительность и желание проводить больше времени с близкими обычно воспринимаются как положительные качества.

Однако исследование показывает, что даже самые добрые намерения могут приводить к конфликтам, если человек не учитывает потребности другого.

Когда родительская любовь начинает утомлять

Исследователь психологии Ричард Блейк, автор книги «Cut Off: How Therapy Culture is Fueling the Parental Estrangement Epidemic», обращает внимание на то, что родители, с которыми взрослые дети прекращают общение, далеко не всегда бывают властными или эмоционально отстранёнными.

Иногда ситуация прямо противоположная: они открыто выражают чувства, проявляют заботу и настойчиво стремятся к близости.

«Это переворачивает привычное представление о подобных ситуациях. Родители, с которыми дети разорвали отношения, не отличались высоким уровнем доминирования. Их отличала теплота», — написал Блейк в своей рассылке на платформе Substack.

По его словам, родители с высоким уровнем энтузиазма выражают любовь через частое общение, эмоциональную открытость и активное участие в жизни близких.

Для них именно так выглядит забота. Однако взрослый ребёнок, особенно если отношения уже напряжённые, может воспринимать подобное поведение как постоянное давление.

Например, мать или отец регулярно звонят, отправляют сообщения, предлагают встретиться и стремятся знать обо всём, что происходит в жизни сына или дочери.

Родитель уверен, что таким образом демонстрирует любовь и заинтересованность. Но взрослый ребёнок может видеть в этом вмешательство в личную жизнь и нарушение собственных границ.

Похожее объяснение приводится в издании PsyPost, которое также анализировало результаты исследования.

По мнению исследователей, очень общительные и эмоциональные родители могут испытывать потребность в постоянном контакте. Но для взрослых детей, уже переживающих сложности в отношениях с ними, такая интенсивность общения иногда оказывается чрезмерной.

Особенно остро проблема проявляется, когда сын или дочь прямо просят предоставить им больше личного пространства, а родители продолжают настойчиво добиваться близости.

В результате попытки наладить отношения могут лишь усиливать напряжение.

Почему добрых намерений недостаточно

Исследование выявило и другие любопытные закономерности.

Среди взрослых детей, находившихся в напряжённых отношениях с родителями, высокая открытость новому опыту была связана со снижением вероятности полного прекращения общения на 78%.

Кроме того, у людей с высшим образованием — степенью бакалавра или магистра — вероятность разрыва отношений с родителями была на 72% ниже, чем у тех, кто получил только среднее образование.

Однако эти результаты не следует воспринимать как универсальное объяснение семейных конфликтов. Речь идёт о статистических связях, а не о доказательстве того, что определённая черта характера или уровень образования непосредственно вызывает разрыв отношений.

На прочность семейных связей влияет множество факторов, и одной любви или заботы не всегда достаточно для сохранения близости.

Ричард Блейк отмечает, что родителям бывает особенно трудно принять мысль о том, что привычный способ выражения чувств может причинять взрослому ребёнку дискомфорт.

«Если с вами прекратили общение, а вы считаете, что лишь проявляли любовь, это исследование предполагает, что такой аргумент может быть не столь убедительным, как вам кажется», — пишет исследователь.

По его словам, теплота, которая не учитывает эмоциональные возможности другого человека, перестаёт восприниматься как теплота. То, что одному кажется проявлением любви, для другого может выглядеть как навязчивость.

Иногда ради сохранения отношений родителям приходится делать то, что даётся им особенно трудно: перестать настаивать на общении и предоставить взрослому ребёнку необходимое пространство.

Ведь настоящая близость заключается не только в умении проявлять чувства, но и в способности уважать потребности и личные границы другого человека.