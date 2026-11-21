В этом рецепте мы расскажем, как приготовить греческое блюдо от шеф-повара.

ИНГРЕДИЕНТЫ

- 1 морковь

- 1/6 корня сельдерея

- 1 куриное бедро

- 1,5 л воды

- 2 яичных желтка

- 1 лимон

- 2 лавровых листа

- 3 горошины душистого перца

- зелень петрушки для подачи (по желанию)

- кружочек лимона для подачи (по желанию)

- соль по вкусу

Сначала очистите морковь и корень сельдерея, затем натрите их на крупной терке. С куриного бедра снимите ненужную шкурку.

Переложите куриное бедро в кастрюлю и залейте водой. Добавьте лавровые листья, перец и натертую морковь с сельдереем. Посолите по вкусу и варите полчаса после закипания, не забывая снимать пенку.

Доставайте куриное бедро и дайте ему остыть на тарелке. В отдельной миске отделите 2 желтка и выжмите сок лимона.

Хорошо взбейте желтки с лимонным соком и добавьте половник готового бульона. Еще раз взбейте смесь.

Разберите остывшее куриное бедро на кусочки и верните их в суп.

Тонкой струйкой влейте яично-лимонную смесь в суп, снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 15 минут.

Подавайте горячим, при желании добавив измельченные листочки петрушки и лимон для более пикантного вкуса.