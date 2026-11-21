Приготовим насыщенный куриный суп с греческими нотками.
В этом рецепте мы расскажем, как приготовить греческое блюдо от шеф-повара.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 1 морковь
- 1/6 корня сельдерея
- 1 куриное бедро
- 1,5 л воды
- 2 яичных желтка
- 1 лимон
- 2 лавровых листа
- 3 горошины душистого перца
- зелень петрушки для подачи (по желанию)
- кружочек лимона для подачи (по желанию)
- соль по вкусу
Сначала очистите морковь и корень сельдерея, затем натрите их на крупной терке. С куриного бедра снимите ненужную шкурку.
Переложите куриное бедро в кастрюлю и залейте водой. Добавьте лавровые листья, перец и натертую морковь с сельдереем. Посолите по вкусу и варите полчаса после закипания, не забывая снимать пенку.
Доставайте куриное бедро и дайте ему остыть на тарелке. В отдельной миске отделите 2 желтка и выжмите сок лимона.
Хорошо взбейте желтки с лимонным соком и добавьте половник готового бульона. Еще раз взбейте смесь.
Разберите остывшее куриное бедро на кусочки и верните их в суп.
Тонкой струйкой влейте яично-лимонную смесь в суп, снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 15 минут.
Подавайте горячим, при желании добавив измельченные листочки петрушки и лимон для более пикантного вкуса.
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