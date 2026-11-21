Жжение за грудиной многие привыкли считать обычной изжогой. Особенно если неприятные ощущения появляются после еды. Однако гастроэнтерологи предупреждают: похожие симптомы могут возникать при совершенно других заболеваниях, в том числе опасных для жизни.

В некоторых случаях за привычной «изжогой» скрываются проблемы с желчным пузырём, язва желудка или даже сердечный приступ, передает Parade.

«Изжога — наиболее распространённый симптом ГЭРБ. Рефлюкс возникает, когда содержимое желудка, в том числе кислота, попадает в пищевод», — объясняет гастроэнтеролог Майкл Кёрли, руководитель программы изучения моторики желудочно-кишечного тракта Дартмутского медицинского центра.

Гастроэнтеролог Зарема Сингсон уточняет, что при рефлюксе желудочная кислота движется в обратном направлении, вызывая характерное жжение, которое может распространяться от верхней части живота к груди и шее.

Однако этот симптом не является специфическим.

«Поскольку само по себе жжение не указывает на какое-то одно заболевание, несколько совершенно разных состояний — от относительно безобидных до опасных — могут ощущаться практически одинаково», — предупреждает врач.

Специалисты выделили три заболевания, которые особенно часто принимают за изжогу.

1. Камни в желчном пузыре

По словам гастроэнтеролога Куку Чоудхари из Jefferson Health, желчнокаменную болезнь нередко путают с изжогой, поскольку оба состояния могут вызывать неприятные ощущения в верхней части живота, особенно после еды.

Зарема Сингсон добавляет, что при заболеваниях желчного пузыря возможны отрыжка, вздутие, чувство переполненности желудка и дискомфорт, напоминающий кислотный рефлюкс.

Причина сходства симптомов связана с расположением органов и особенностями передачи болевых сигналов.

Когда желчный камень перекрывает желчный проток, повышается давление в желчном пузыре и желчевыводящих путях. Это раздражает чувствительные нервные окончания и вызывает боль.

Распространено мнение, что при желчнокаменной болезни боль обязательно возникает справа под рёбрами. Однако, по словам Сингсон, она нередко ощущается в верхней центральной части живота — примерно там же, где пациенты могут чувствовать дискомфорт при изжоге.

Как отличить одно состояние от другого?

Чоудхари объясняет, что при желчнокаменной болезни боль чаще сосредоточена в правой верхней или центральной части живота.

При классической изжоге жжение обычно возникает за грудиной и может сопровождаться кислым привкусом во рту или забросом содержимого желудка в пищевод.

Тем не менее только по расположению боли поставить диагноз невозможно.

2. Язва желудка или двенадцатиперстной кишки

Ещё одно заболевание, которое можно принять за обычную изжогу, — язвенная болезнь.

Все три опрошенных гастроэнтеролога отмечают, что симптомы язвы и кислотного рефлюкса могут быть очень похожими.

«И язва, и изжога способны вызывать боль в верхней части живота», — объясняет Майкл Кёрли.

При рефлюксе жжение обычно ощущается за грудиной и иногда сопровождается кислой отрыжкой.

При язвенной болезни боль чаще сосредоточена непосредственно в верхней части живота.

Однако это различие не всегда позволяет определить причину неприятных ощущений.

По словам Заремы Сингсон, для подтверждения язвы может потребоваться эндоскопическое исследование — гастроскопия.

Особенно важно не игнорировать тревожные симптомы.

Если у человека возникает рвота с кровью или появляется чёрный дегтеобразный стул, необходимо немедленно обратиться за экстренной медицинской помощью. Такие признаки могут свидетельствовать о желудочно-кишечном кровотечении.

3. Стенокардия и другие проблемы с сердцем

Самая опасная ситуация — когда человек принимает сердечную боль за изжогу.

Стенокардия возникает, когда сердечная мышца получает недостаточно крови, насыщенной кислородом.

Её проявления иногда напоминают жжение или дискомфорт в груди, характерные для кислотного рефлюкса.

«К сожалению, многие пациенты со стенокардией и даже сердечным приступом ошибочно считают свои симптомы изжогой. Это нередко приводит к задержке обследования сердца, иногда с катастрофическими последствиями, вплоть до смерти», — предупреждает Майкл Кёрли.

Особое внимание следует обратить на боль или дискомфорт в груди, возникающие при физической нагрузке.

Настораживающими признаками также являются одышка, учащённое сердцебиение, головокружение и выраженная слабость.

При подозрении на сердечную причину боли необходимо срочное медицинское обследование.

Врач подчёркивает, что в таких ситуациях обычно требуется обращение в отделение неотложной помощи с последующим обследованием у кардиолога.

Какие ещё заболевания могут маскироваться под изжогу

Камни в желчном пузыре, язва и стенокардия — далеко не единственные причины жжения в груди.

По словам гастроэнтерологов, похожие ощущения могут возникать при различных заболеваниях пищевода.

Например, при эозинофильном эзофагите — воспалительном заболевании пищевода, связанном с иммунными реакциями. Оно нередко сопровождается затруднением глотания.

Ещё одна возможная причина — нарушения моторики пищевода.

К ним относятся ахалазия и спазмы пищевода, которые могут вызывать сдавливающую боль за грудиной и проблемы с прохождением пищи.

Кроме того, слизистая оболочка пищевода иногда повреждается лекарственными препаратами.

Раздражение могут вызывать некоторые нестероидные противовоспалительные средства, препараты железа и калия, особенно при неправильном приёме.

Куку Чоудхари напоминает, что дискомфорт в груди не всегда связан с пищеварительной системой. Его причиной могут быть также заболевания сердца и лёгких.

Поэтому даже людям, у которых ранее диагностировали рефлюкс, не следует автоматически объяснять каждое новое жжение в груди привычной изжогой.

Когда необходимо срочно обратиться к врачу

Гастроэнтерологи советуют особенно внимательно относиться к новым, необычным или необъяснимым ощущениям в груди.

Немедленная медицинская помощь необходима, если боль или жжение:

сильные, продолжительные или возникают при физической нагрузке;

сопровождаются одышкой, холодным потом, тошнотой или предобморочным состоянием;

распространяются в руку, плечо, спину или нижнюю челюсть;

сопровождаются выраженной слабостью или потерей сознания.

При таких симптомах необходимо вызвать скорую помощь. Не стоит пытаться самостоятельно определить, связана ли боль с желудком или сердцем.

Если же речь действительно идёт об изжоге, но она возникает регулярно, также желательно обратиться к специалисту.

«Эпизодическая изжога встречается очень часто. Однако стоит проконсультироваться с врачом, если симптомы становятся частыми, продолжительными, усиливаются, мешают спать или ухудшают качество жизни», — объясняет Чоудхари.

Поводом для обследования также является необходимость постоянно принимать безрецептурные препараты от изжоги.

Врачи подчёркивают: жжение в груди — это симптом, а не диагноз. И если ощущения отличаются от привычных, особенно у человека с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, безопаснее пройти обследование, чем заниматься самолечением.