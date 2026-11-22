Если вы хотите упростить и ускорить процесс глажки, ознакомьтесь с нашей подборкой советов, которые помогут сделать эту процедуру менее утомительной.

Хитрость 1. Размер доски имеет значение

Ширина гладильной доски влияет на скорость глажки. Самый распространенный размер составляет 37-38 см, но для удобства лучше выбрать доску шире – от 45 см. Это позволит за один проход отгладить больше вещей, например, детскую или женскую футболку.

Хитрость 2. Для самых ленивых

Этот лайфхак подойдет для постельного белья, футболок и других вещей с простым кроем. После стирки достаньте сырые вещи из стиральной машины, сложите их в стопку и оставьте на час. Затем развесьте их, и они будут выглядеть отлично.

Хитрость 3. Парогенератор лучше обычного утюга

Парогенератор значительно упрощает процесс глажки. С ним можно гладить различные ткани без регулировки температуры. Например, глажка 10 рубашек и 13 детских футболок займет всего 15 минут, в то время как с обычным утюгом это может занять час.

Отпариватель также полезен, особенно для трикотажа и синтетических материалов, но не заменяет утюг для хлопка и льна.

Хитрость 4. Не гладим сухую ткань

Гладить сухую одежду сложно, поэтому всегда смачивайте мятые вещи или используйте функцию пара. Для этого можно обработать вещь пульверизатором или гладить через влажную марлю.

Хитрость 5. Правильная стирка и сушка

Многие вещи можно не гладить, если их правильно постирать и повесить. Развешивайте вещи сразу после стирки, аккуратно расправляя их. Используйте кондиционер для белья и старайтесь гладить вещи чуть влажными.

Хитрость 6. Сушильная машина

Вынимайте теплое белье сразу после сушки и остужайте его в разглаженном виде. Это поможет избежать глажки.

Хитрость 7. Используйте технологичные доски

Современные гладильные доски могут иметь функции, которые упрощают глажку, например, вдувание и выдувание воздуха, что помогает разгладить складки и не деформировать одежду.

Хитрость 8. Застилаем гладильную доску фольгой

Если у вас нет углепластиковой доски, оберните поверхность доски фольгой. Это поможет отражать тепло и гладить вещи с одной стороны.

Другие полезные советы

Начинайте гладить на низких режимах. Утюги быстрее нагреваются, чем остывают. Если предстоит большая глажка, начинайте с вещей, требующих наименьшей температуры. В случае сомнений выбирайте более низкую температуру для деликатных тканей.