Выбор няни — важный шаг для каждого родителя. Этому человеку вы доверите своего ребенка, и он будет оказывать влияние на его поведение и воспитание. Поэтому няня должна обладать качествами, которые положительно скажутся на ваших детях. Какие именно? Рассмотрим в нашем материале.

Собеседование — важный этап при выборе няни. Общайтесь с кандидатом лично и выделите 40-60 минут на каждого. В процессе общения обратите внимание на:

внешний вид;

речь;

поведение.

Полезный совет: распечатайте резюме каждого кандидата, прикрепите к нему лист A4 и делайте заметки в процессе разговора.

Общий стаж

Хорошая няня должна иметь опыт работы от 5 лет. Такой специалист знает свои обязанности, понимает сложность профессии и может предвидеть многие ситуации, становясь вашим помощником, а не стажером, которому нужно объяснять нюансы.

Если вам важно сэкономить время и избежать обучения, обязательно учитывайте этот пункт.

Стаж на последнем месте работы

Если няня проработала менее года на последнем месте или часто меняла работодателей, стоит задуматься о причинах. Возможно, она не выполняет свои обязанности, имеет трудный характер или нарушает субординацию.

Хотя бывают исключения, когда работодатель и няня просто не подошли друг другу, такие случаи редки. Спросите у кандидата, почему она часто меняет места работы, и ориентируйтесь на ее ответ.

Речь

Задайте кандидату несколько вопросов и внимательно слушайте ответы. Попросите рассказать о себе и своих увлечениях. Как грамотно она разговаривает? Использует ли слова-паразиты? Говорит четко и ясно или невнятно? Есть ли паузы между словами? Помните, что ваш ребенок будет общаться с этим человеком и может перенять некоторые манеры.

Поведение

Если няня не смотрит на вас, возможно, она не уверена в своих силах. Обратите внимание на ее руки: если она теребит волосы или чешет нос, это может свидетельствовать о волнении или дискомфорте.

Если во время разговора няня смотрит на вас и сидит спокойно, это говорит о ее уверенности и открытости к вашим вопросам.

Личный опыт

Спросите у кандидата о ее прошлом опыте работы, не связанном с детьми. Почему она выбрала профессию няни? Чем занимаются ее родители? В какой семье она росла? Как она представляет себе хорошую няню?

Смена работодателя

Спросите прямо: "Почему вы ушли от предыдущего работодателя?" Если кандидат начинает говорить общими фразами или негативно, лучше отказаться от такого сотрудника. Идеально, когда няня приводит конструктивные причины, не порочащие прошлое место работы.

Контакты предыдущего места работы или оригинал рекомендательного письма

Эта просьба не должна вызывать у кандидата негативных эмоций. Комментарии от бывших работодателей — нормальная практика. Сотрудник, которому нечего скрывать, спокойно предоставит номер телефона работодателя. Если няня нервничает или говорит, что потеряла контакт с бывшим начальником, стоит детально изучить информацию о ней.

Какие вопросы задает кандидат

Важно, чтобы будущий сотрудник интересовался вашим ребенком. Что он любит? Какие нюансы могут возникнуть в процессе работы? Есть ли аллергия на что-то? Если на этапе собеседования задаются такие вопросы, это говорит о том, что кандидат ответственно относится к своей работе.

Проявляет ли интерес к ребенку

Пригласите на собеседование к няне своего ребенка, чтобы увидеть, как она ведет себя по отношению к нему. Поздоровалась ли она с ним? Представилась и спросила его имя? Если няня игнорирует ребенка, это повод задуматься.

Самостоятельный подбор няни — сложная задача, требующая много сил и времени. Если при обращении в агентство вы получаете список кандидатов, то при самостоятельном найме нужно изучать множество откликов, отсеивать неподходящие варианты, созваниваться с бывшими работодателями и только потом проводить личное интервью. Это может быть выматывающим процессом, поэтому стоит рассмотреть возможность доверить его профессиональным рекрутерам.