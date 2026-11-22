Шницель можно готовить из различных видов мяса, главное — хорошо его отбить.

Шницель — это тонкий, хорошо отбитый кусок мяса, который сначала панируют, а затем обжаривают в большом количестве масла.

Интересно, что шницель можно приготовить из любого мяса: курицы, телятины, свинины или индейки. Этот рецепт расскажет, как правильно готовить шницель из куриной грудки, но он является базовым. Освоив его, вы сможете готовить вкусный шницель ресторанного качества в любое время.

При приготовлении шницеля из куриной грудки важно умеренно отбивать мясо, чтобы не превратить его в фарш. Лучше всего это делать, поместив мясо между двумя слоями пищевой пленки.

Для панировки курицы рекомендуется приготовить льезон из яйца, горчицы и немного соевого соуса, что позволит избежать лишней соли в шницеле.

Шницель из куриной грудки

Ингредиенты:

Куриная грудка — 2 штуки;

Четыре куриных яйца;

Соевый соус — 50 мл;

Дижонская горчица — 50 гр;

Панировочные сухари — 500 гр;

Растительное масло — 1 л.

Разрежьте куриную грудку пополам вдоль волокон, удалив жилки и малое филе. У вас получится две одинаковые половинки.

Накройте филе пищевой пленкой и отбейте кухонным молоточком до тонкости. Приготовьте льезон — смесь из яиц, соевого соуса и сладкой дижонской горчицы. Взбейте ее венчиком.

Обваляйте шницель в сухарях, окуните в льезон и снова обваляйте в сухарях. Он должен быть полностью покрыт и льезоном, и панировкой. Легко постучите по шницелю, чтобы сухари лучше держались.

Налейте на глубокую сковороду 250 мл масла, как только оно нагреется, погрузите в него шницель. Обжаривайте его с каждой стороны по три минуты, следя за тем, чтобы не подгорел. Готовый шницель выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Подавайте с долькой лимона и картофельным пюре.