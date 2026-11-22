Каждая хозяйка стремится порадовать своих близких чем-то необычным и вкусным. Предлагаем вам приготовить легкий, сытный и яркий салат с крабовыми палочками, без риса, но с кукурузой. Это блюдо станет отличным дополнением к основным блюдам или может быть подано как самостоятельное.

Салат с крабовыми палочками

Ингредиенты:

Сладкая консервированная кукуруза – 100 гр;

Яйцо – 2 шт;

Свежий огурец – 1 шт;

Крабовые палочки – 100 гр;

Укроп (по желанию) – несколько веточек;

Майонез – 2-3 ст. л;

Соль, перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Если крабовые палочки заморожены, их нужно разморозить до комнатной температуры. Отварите яйца, затем залейте их холодной водой и очистите после остывания. Нарежьте крабовые палочки кубиками, яйца – также кубиками. Огурец очистите от кожуры и нарежьте на такие же кубики, как палочки и яйца. Кукурузу выложите на сито, чтобы стекла жидкость, и добавьте в миску.

Посолите, поперчите, при желании добавьте нарезанный укроп и заправьте майонезом. Выбирайте майонез по своему вкусу. Поставьте салат в холодильник на полчаса, чтобы он пропитался, тогда блюдо станет ещё вкуснее.