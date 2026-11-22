Старинные хрустальные бокалы, нарядные салатницы и расписные тарелки часто хранятся в семьях десятилетиями. Особенно приятно доставать бабушкин сервиз к праздникам, когда хочется красиво накрыть стол. Однако специалисты предупреждают: некоторые предметы посуды, доставшиеся нам по наследству, могут быть небезопасны для здоровья.

Причина кроется в материалах, из которых изготовлены изделия. При определенных условиях в пищу и напитки способны переходить свинец, медь и другие вещества. Причем опасность может представлять не только антикварная посуда, но и привычные кастрюли и сковородки.

Почему старинный хрусталь вызывает опасения

Хрустальная посуда прошлого века славится особенным блеском, прозрачностью и мелодичным звоном. Однако добиться этих свойств производителям нередко помогало добавление оксида свинца.

В некоторых изделиях его содержание достигало 30%.

Сам по себе такой бокал или салатница не представляет непосредственной опасности, если просто стоит на полке. Проблемы могут возникать при контакте с продуктами и напитками, особенно кислыми.

Свинец способен постепенно переходить из материала посуды в ее содержимое. При регулярном поступлении в организм этот тяжелый металл может накапливаться и оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье.

Как рассказала Пятому каналу гастроэнтеролог Татьяна Нечитайло, воздействие свинца может способствовать развитию хронических воспалительных процессов и негативно влиять на пищеварительную систему.

При этом свинец опасен не только для желудка и кишечника. Его длительное воздействие может затрагивать нервную систему, почки и другие органы.

Особую осторожность следует соблюдать беременным и кормящим женщинам. Свинец способен проникать через плаценту и попадать в грудное молоко, а развивающийся организм ребенка особенно чувствителен к его токсическому действию.

Поэтому старинные хрустальные изделия с неизвестным составом разумнее оставить для украшения интерьера, а не использовать для хранения напитков и подачи пищи.

Старая сковородка: когда пора с ней расстаться

Практически на каждой кухне найдется любимая сковорода, которая служит много лет. Однако даже качественная посуда со временем изнашивается.

Особое внимание специалисты советуют обращать на состояние покрытия.

Если антипригарный слой начал отслаиваться, появились глубокие царапины или заметные повреждения, такую сковороду лучше заменить.

Поврежденная поверхность может ухудшать эксплуатационные свойства посуды, а отслаивающиеся частицы покрытия способны попадать в пищу.

Отдельная проблема — сколы эмали на кастрюлях и сковородах.

Как предупреждает терапевт и нефролог Евгения Кружкова, поврежденные покрытия некоторых изделий могут становиться источником нежелательных примесей, в том числе металлов.

При этом не каждая царапина автоматически делает посуду токсичной. Многое зависит от материала, типа покрытия и степени повреждения. Но использовать изделия с отслаивающимся покрытием или значительными сколами не рекомендуется.

Расписная керамика тоже может быть небезопасной

Красивые глиняные горшочки, расписные миски и декоративные тарелки выглядят особенно уютно. Однако не вся керамика предназначена для контакта с пищей.

Опасения вызывают прежде всего изделия неизвестного происхождения, при изготовлении которых могли использоваться глазури и краски, содержащие свинец или кадмий.

Особенно нежелательно хранить в такой посуде кислые продукты.

Томатные соусы, маринады, блюда с уксусом и фруктовые соки могут способствовать переходу некоторых металлов из покрытия в пищу.

Это не означает, что вся расписная керамика опасна. Современные изделия, предназначенные для пищевых продуктов и соответствующие требованиям безопасности, могут использоваться без подобных опасений.

А вот старинные декоративные тарелки и сувенирную керамику без подтверждения пригодности для пищевых продуктов лучше использовать исключительно как украшение.

Почему алюминиевые кастрюли подходят не для всех блюд

Алюминиевая посуда популярна благодаря легкости, доступной цене и хорошей теплопроводности.

Однако у этого металла есть особенность: при контакте с кислой или очень соленой пищей он может активнее переходить в продукты.

Поэтому в обычной алюминиевой посуде без защитного покрытия нежелательно долго готовить или хранить кислые блюда.

Это касается, например, квашеной капусты, томатных соусов и маринадов.

При этом алюминиевая посуда не является автоматически опасной. Современные изделия с подходящим защитным покрытием, включая анодированный алюминий, могут значительно уменьшать контакт пищи с металлом.

Главное — соблюдать рекомендации производителя и не использовать поврежденную посуду не по назначению.

Медная посуда: красивая, но требовательная

Медные кастрюли и сотейники ценятся профессиональными поварами за способность быстро и равномерно распределять тепло.

Но у меди есть существенный недостаток: при контакте с кислой пищей она может переходить в продукты в повышенных количествах.

Избыточное поступление меди способно вызывать тошноту, боли в животе и другие симптомы отравления. При значительном воздействии могут пострадать и внутренние органы.

Поэтому медную посуду обычно изготавливают с внутренним защитным слоем, например из нержавеющей стали.

Если такое покрытие повреждено и пища соприкасается непосредственно с медью, изделие лучше не использовать для приготовления кислых блюд.

Какую посуду специалисты считают более безопасной

Если вы решили обновить кухонную утварь, стоит обратить внимание на несколько материалов.

Нержавеющая сталь — один из наиболее практичных вариантов. Она долговечна, устойчива к коррозии и подходит для приготовления большинства блюд.

Стекло — хороший выбор для хранения продуктов, подачи еды и приготовления блюд, если изделие рассчитано на соответствующие температуры.

Качественная пищевая керамика также подходит для повседневного использования. Важно, чтобы ее глазурь соответствовала требованиям безопасности, а поверхность не имела повреждений.

Деревянная посуда может использоваться для подачи некоторых продуктов, но требует тщательного ухода. Дерево впитывает влагу и запахи, а при появлении глубоких трещин его становится сложнее очищать.

При этом однотонная посуда не обязательно безопаснее расписной: решающее значение имеют состав материала, качество покрытия и предназначение изделия.

Какие вещи стоит проверить на своей кухне

Перед праздниками полезно провести небольшую ревизию кухонных шкафов.

В первую очередь обратите внимание на старинные хрустальные графины, бокалы и салатницы, посуду с поврежденной эмалью, сковородки с отслаивающимся покрытием, а также декоративную керамику неизвестного происхождения.

Необязательно выбрасывать все старые вещи. Многие из них могут оставаться красивыми семейными реликвиями.

Однако для повседневного приготовления и подачи пищи лучше выбирать изделия, безопасность которых не вызывает сомнений.

Ведь даже самая красивая тарелка не стоит риска для здоровья.