Наш кот носит по дому игрушку и издает смешные звуки, пока мы не последуем за ним. Он также "массирует" ковер лапами после того, как бросает игрушку. Почему так происходит? Есть несколько причин.

Джоан Роберт, зоопсихолог Mercurynews.com

Если кот приносит игрушку обратно

Это сигнал о недостатке активности в его жизни. Кот сам инициирует игру, роняя перед вами мягкую игрушку и ожидая, что вы поднимете ее и бросите, чтобы он мог принести ее обратно.

Если кошка часто носит игрушку в зубах

Она может представлять, что у нее есть котенок. Иногда такое поведение демонстрируют и коты, относясь к игрушке как к живому существу, перенося ее с места на место и создавая "гнездо", как кошки делают с молодыми котятами.

Кот ходит за вами с игрушкой в зубах

Таким образом он пытается научить вас охотиться. Это поведение чаще встречается у самок, но некоторые самцы также делятся опытом охоты с котятами и обучают их выживанию в окружающем мире.

Когда кошки ловят добычу, они приносят ее своим котятам, показывая, как преследовать и убивать. В этом случае кот пытается научить людей, которым, по его мнению, не хватает охотничьих навыков.

Мяукает в игре, "говорит" с игрушками

Это обычно означает, что он просто любит свою игрушку. Коты могут сильно привязываться к определенным игрушкам, воспринимая их как своих "детей". Когда ваш кот издает звуки во время игры с игрушкой, он показывает свою гордость за "ребенка".

Спит с игрушками

Иногда это может сигнализировать о стрессе (например, при переезде или потере члена семьи). В таком случае стоит обратиться к ветеринару, возможно, коту потребуется успокоительное.

"Массирует" ковер

Разминание лапами ковра говорит о том, что кот счастлив. Это поведение уходит корнями в детство, когда котята разминали маму для лучшего отделения молока. Разминание напоминает им о том, как они чувствовали себя сытыми и довольными.

Алла Мельниченко