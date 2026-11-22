После 50 лет регулярные прогулки становятся одним из самых простых и эффективных способов поддерживать здоровье. Ходьба помогает сохранять подвижность суставов, укреплять мышцы, контролировать вес и снижать риск хронических заболеваний. Но сколько минут в день действительно нужно ходить, чтобы получить максимальную пользу?

Специалисты по спортивной медицине и физической подготовке рассказали изданию Parade, какой должна быть продолжительность ежедневных прогулок после 50 лет и как постепенно увеличивать нагрузку без вреда для здоровья.

Сколько минут в день нужно ходить после 50 лет

По словам врача спортивной медицины и специалиста по вопросам долголетия Рубена Чена, оптимальная продолжительность ежедневной прогулки составляет около 30 минут.

При этом необязательно проходить всё расстояние за один раз.

«Большинство организаций здравоохранения рекомендуют стремиться как минимум к 30 минутам ходьбы в день. Прогулка необязательно должна быть непрерывной. Можно ходить по 10–15 минут два-три раза в день — эффект будет накапливаться», — объясняет специалист.

Он подчёркивает, что регулярность гораздо важнее стремления каждый день выполнять идеальную программу тренировок.

Даже 20 минут ходьбы ежедневно могут принести заметную пользу людям старше 50 лет, особенно если раньше они вели малоподвижный образ жизни.

С ним согласна сертифицированный персональный тренер Кассондра Хаусек из фитнес-клуба Life Time River North в Чикаго.

По её словам, получасовая прогулка — хорошая отправная точка для поддержания физической формы.

«Любая продолжительность ходьбы полезна, но более длительные прогулки способны обеспечить дополнительные преимущества и ещё заметнее снизить риск хронических заболеваний», — отмечает тренер.

При этом общие рекомендации по физической активности для взрослых предусматривают не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю. Ежедневная получасовая прогулка в достаточно быстром темпе позволяет выполнить эту норму.

Почему ходьба особенно полезна с возрастом

После 50 лет организм постепенно теряет мышечную массу, а плотность костной ткани может снижаться. Одновременно возрастает значение хорошей координации движений и способности сохранять равновесие.

Регулярные прогулки помогают противодействовать некоторым возрастным изменениям.

«Ходьба создаёт небольшую ударную нагрузку, поэтому относительно бережно воздействует на суставы. При этом она помогает бороться с возрастной потерей мышечной массы, снижением плотности костей и сердечно-сосудистыми рисками», — объясняет Рубен Чен.

По словам врача, одно из важнейших преимуществ ходьбы — улучшение равновесия и координации.

Это особенно важно для пожилых людей, поскольку падения становятся одной из распространённых причин травм и утраты самостоятельности.

Регулярная физическая активность помогает поддерживать силу ног, выносливость и способность выполнять привычные повседневные действия.

Кроме того, ходьба способствует сохранению подвижности коленных и тазобедренных суставов, уменьшению скованности и поддержанию общей физической формы.

Польза для костей и суставов

С возрастом увеличивается риск остеопении — состояния, при котором снижается минеральная плотность костной ткани.

Кассондра Хаусек объясняет, что ходьба относится к упражнениям с нагрузкой весом собственного тела, которые стимулируют естественные процессы обновления костной ткани.

«Ремоделирование костей — это естественный процесс, при котором старая костная ткань разрушается и заменяется новой. Он помогает поддерживать плотность и прочность костей», — рассказывает специалист.

По её словам, регулярная ходьба может способствовать сохранению здоровья костной системы.

При этом ходьба не заменяет силовые упражнения и специальное лечение при остеопорозе. Для полноценного поддержания мышц и костей желательно сочетать прогулки с подходящими упражнениями на укрепление мышц.

Прогулки помогают справляться со стрессом

Польза ежедневной ходьбы не ограничивается физическим здоровьем.

Прогулки на свежем воздухе могут улучшать настроение, уменьшать тревожность и помогать справляться с эмоциональным напряжением.

«Ходьба способствует выработке эндорфинов и снижению уровня гормона стресса кортизола. Это помогает уменьшить тревожность, улучшить настроение и общее самочувствие, особенно если гулять на свежем воздухе», — говорит Хаусек.

Ещё одно преимущество заключается в том, что прогулки можно совершать как в одиночестве, так и в компании друзей или близких.

Совместная ходьба помогает поддерживать социальные связи, что также важно для эмоционального благополучия в зрелом возрасте.

Как начать ходить, если раньше вы мало двигались

Специалисты советуют увеличивать нагрузку постепенно.

Людям, которые давно не занимались физической активностью, а также тем, кто испытывает проблемы с суставами или имеет хронические заболевания, не стоит сразу пытаться проходить большие расстояния.

Рубен Чен рекомендует начинать с коротких прогулок продолжительностью 10–15 минут в комфортном темпе.

Постепенно время можно увеличивать, ориентируясь на самочувствие.

«Новичкам и людям с ограниченной физической подготовкой следует начинать с коротких прогулок, постепенно приближаясь к цели в 30 минут ежедневно. При этом важно следить за появлением боли или чрезмерной усталости», — объясняет врач.

При серьёзных сердечно-сосудистых заболеваниях или выраженных проблемах с суставами программу нагрузок желательно предварительно согласовать с лечащим врачом.

Для физически подготовленных людей продолжительность прогулок может составлять 45–60 минут и более.

При хорошем самочувствии можно постепенно увеличивать скорость ходьбы, выбирать маршруты с подъёмами или добавлять интервалы ускорения.

Как сделать обычную прогулку эффективнее

Если получасовая ходьба уже стала привычной, специалисты предлагают несколько способов повысить её эффективность.

Чередовать темп. Например, идти одну-две минуты быстрее обычного, затем возвращаться к комфортной скорости.

Выбирать маршруты с небольшими подъёмами. Ходьба в горку увеличивает нагрузку на мышцы ног и сердечно-сосудистую систему.

Менять поверхность. Прогулки по траве, песку или гравию могут дополнительно тренировать равновесие, если человек достаточно уверенно держится на ногах.

Постепенно увеличивать продолжительность. Когда 30 минут ходьбы перестанут вызывать усталость, можно добавить ещё 5–10 минут.

Рубен Чен также упоминает возможность использования лёгкого рюкзака или специального утяжелённого жилета, однако такая нагрузка подходит не всем.

Кассондра Хаусек предостерегает от использования утяжелителей на лодыжках.

По её словам, они могут изменять естественную походку, создавать дополнительную нагрузку на суставы и повышать риск падений.

Особенно осторожно следует подходить к прогулкам по снегу, песку и другим неровным поверхностям, если уже имеются проблемы с равновесием.

Главное правило после 50 лет

Эксперты сходятся во мнении: для поддержания здоровья важнее всего не рекордное количество шагов, а регулярность.

Даже короткие прогулки приносят пользу, если становятся частью повседневной жизни.

Для большинства людей после 50 лет хорошей целью могут стать 30 минут ходьбы в день, которые при необходимости легко разделить на несколько небольших выходов.

А если добавить к прогулкам умеренные силовые упражнения, полноценное питание и достаточный сон, это поможет дольше сохранять подвижность, выносливость и самостоятельность.