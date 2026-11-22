В США произошла трогательная история, которая могла закончиться трагедией. 69-летний мужчина с деменцией заблудился в заснеженном лесу и провел несколько часов на морозе. Его удалось найти живым благодаря бассет-хаунду по кличке Бекки. Собака самостоятельно вернулась к гостинице и привлекла внимание людей к исчезновению хозяина.

Как сообщает портал Syracuse, происшествие случилось в штате Нью-Йорк, неподалеку от гостиницы Whiteface Mountain Lodge, где мужчина регулярно останавливался вместе со своей собакой.

Собака вернулась одна и подняла тревогу

Почему пенсионер отправился в лес, точно неизвестно. Предполагается, что он мог выйти на обычную прогулку, но из-за деменции потерял ориентиры и забрел слишком далеко.

Вместе с ним находилась Бекки — бассет-хаунд, которая в итоге сыграла решающую роль в его спасении.

В ночь на 12 ноября собака неожиданно появилась у входа в гостиницу без хозяина.

Сотрудники сразу узнали животное: мужчина был постоянным гостем, поэтому персонал хорошо знал и его четвероногую спутницу.

Увидев, что Бекки вернулась одна, работники гостиницы забеспокоились. Сначала они попытались самостоятельно отыскать постояльца, но поиски не дали результата.

Тогда сотрудники обратились за помощью в полицию.

Поиски осложняли снег и мороз

Полицейские осмотрели территорию гостиницы, ближайшие лесные тропы и западное русло реки Осейбл, однако никаких следов пропавшего обнаружить не удалось.

К поисковой операции присоединились четверо лесных рейнджеров Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк.

Полиция также задействовала беспилотник и специально обученную поисковую собаку.

Ситуация становилась все опаснее. Ночью в лесу шел снег, температура была низкой, а пожилой человек с деменцией мог не понимать, куда идти и как найти дорогу обратно.

Спасатели понимали, что счет может идти на часы.

Полицейским удалось определить местоположение телефона пропавшего мужчины. Однако, добравшись до указанной точки, поисковики обнаружили лишь оставленный в лесу рюкзак.

Самого пенсионера поблизости не оказалось.

Мужчину нашли без обуви и перчаток

Переломный момент наступил около десяти часов утра.

Находившийся в лесу охотник услышал крики о помощи. Он передал спасателям координаты места, откуда доносился голос.

Вскоре рейнджеры обнаружили пропавшего мужчину в лесной чаще.

Его состояние вызывало серьезные опасения. Пенсионер находился на морозе без обуви и перчаток, а его руки и ноги сильно пострадали от обморожения.

Несмотря на это, мужчина оставался в сознании и мог разговаривать.

Спасатели приняли решение о срочной эвакуации. Для транспортировки пострадавшего использовали вертолет: мужчину подняли на борт с помощью спасательной лебедки, после чего доставили в больницу.

«Возможно, он не пережил бы следующую ночь»

Участники поисковой операции уверены, что именно действия Бекки помогли избежать трагедии.

Если бы собака не вернулась к гостинице и не привлекла внимание персонала, исчезновение мужчины могли заметить значительно позже.

По словам спасателей, без помощи животного найти пенсионера было бы гораздо сложнее. Они не исключают, что мужчина мог не дожить до конца следующего дня, не говоря уже о еще одной ночи в холодном лесу.

Примечательно, что Бекки не была специально обученной поисково-спасательной собакой. Она просто вернулась туда, где находились знакомые ей люди, и тем самым помогла организовать поиски.

История закончилась спасением хозяина, хотя ему и потребовалась медицинская помощь из-за серьезного обморожения.

Этот случай стал еще одним напоминанием о том, насколько важную роль домашние животные могут играть в жизни своих владельцев. Иногда верность четвероногого друга действительно оказывается вопросом жизни и смерти.