Многие заботятся о здоровье кишечника, стараются правильно питаться, употреблять больше клетчатки и кисломолочных продуктов. Однако при этом забывают, что на пищеварение влияет не только еда, но и напитки.

Гастроэнтерологи предупреждают: привычка регулярно употреблять алкоголь, в том числе вино, способна нарушать работу желудочно-кишечного тракта и негативно влиять на кишечную микрофлору.

Как пишет американское издание EatingWell, специалисты выделяют четыре основных механизма, с помощью которых алкоголь может вредить пищеварительной системе.

1. Алкоголь усиливает изжогу и кислотный рефлюкс

Гастроэнтеролог Джейсон Коренблит объясняет, что спиртные напитки способны расслаблять нижний пищеводный сфинктер — мышцу, которая отделяет пищевод от желудка и препятствует обратному забросу его содержимого.

Когда этот механизм работает недостаточно эффективно, желудочная кислота может попадать в пищевод, вызывая изжогу, жжение и неприятные ощущения за грудиной.

Регулярное употребление алкоголя, особенно в больших количествах, способно усугублять симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

При длительном воздействии кислоты слизистая пищевода может повреждаться. Хронический рефлюкс в некоторых случаях приводит к серьезным осложнениям, включая изменения тканей, повышающие риск развития рака пищевода.

Поэтому людям, которые часто страдают изжогой, специалисты рекомендуют обратить особое внимание на употребление спиртного.

2. Повреждает слизистую желудка и кишечника

Алкоголь может раздражать защитную слизистую оболочку пищеварительного тракта.

По словам Джейсона Коренблита, чрезмерное употребление спиртных напитков способно способствовать развитию воспаления слизистой желудка — гастрита.

Особенно выраженное раздражающее действие могут оказывать крепкие алкогольные напитки.

При гастрите человек может испытывать боль или дискомфорт в верхней части живота, тошноту, вздутие и другие неприятные симптомы.

Кроме того, алкоголь способен усиливать уже существующие нарушения пищеварения.

Диетолог Марез Абдул Калим отмечает, что многие люди с синдромом раздраженного кишечника замечают ухудшение самочувствия после употребления спиртного.

В зависимости от индивидуальных особенностей организма алкоголь может провоцировать диарею, вздутие живота и повышенное газообразование.

При регулярном чрезмерном употреблении он также способен нарушать усвоение некоторых питательных веществ.

3. Ослабляет защитный барьер кишечника

Слизистая оболочка кишечника выполняет важнейшую защитную функцию.

Она позволяет организму усваивать необходимые питательные вещества и одновременно ограничивает проникновение бактерий и потенциально вредных соединений в кровоток.

Как объясняет гастроэнтеролог Дэвид Кахана, кишечный барьер представляет собой тонкий слой клеток, соединенных между собой специальными структурами.

Однако алкоголь и продукты его распада способны нарушать целостность этих соединений.

Особое значение имеет ацетальдегид — токсичное вещество, образующееся при переработке этанола.

Под его воздействием проницаемость кишечной стенки может увеличиваться.

Это состояние называют повышенной кишечной проницаемостью. В популярной литературе также встречается выражение «синдром дырявого кишечника», хотя оно не является самостоятельным общепринятым медицинским диагнозом.

При нарушении защитного барьера некоторые вещества могут легче проникать через кишечную стенку и способствовать воспалительным реакциям.

По словам специалистов, такие процессы способны негативно влиять не только на пищеварительную систему, но и на другие органы, включая печень.

4. Нарушает баланс полезных бактерий

В кишечнике человека обитают триллионы микроорганизмов, образующих сложную экосистему — микробиом.

Эти бактерии участвуют в переваривании пищи, переработке клетчатки, обмене веществ и регуляции иммунных процессов.

Для здоровья важны разнообразие и сбалансированный состав кишечной микрофлоры.

Однако частое употребление большого количества алкоголя может изменять этот баланс.

По словам Дэвида Каханы, спиртные напитки способны создавать менее благоприятные условия для полезных микроорганизмов и способствовать изменениям микробиома, связанным с воспалительными процессами.

В результате могут усиливаться вздутие живота, газообразование и другие нарушения пищеварения.

А как же польза красного вина?

Красное вино нередко называют полезным благодаря содержащимся в нем полифенолам — растительным соединениям с антиоксидантными свойствами.

Однако гастроэнтерологи предупреждают: наличие таких веществ не делает алкоголь безопасным для кишечника.

Дэвид Кахана подчеркивает, что отрицательное воздействие этанола может перевешивать потенциальные преимущества растительных соединений, присутствующих в вине.

Поэтому употреблять алкоголь ради улучшения состояния микрофлоры специалисты не рекомендуют.

Какие напитки полезнее для кишечника

Вместо спиртного эксперты EatingWell советуют обратить внимание на напитки, которые помогают поддерживать нормальное пищеварение.

Вода. Самый простой и универсальный вариант. Достаточное количество жидкости особенно важно при употреблении продуктов, богатых клетчаткой. Вода помогает поддерживать нормальную консистенцию стула и снижает вероятность запоров.

Кефир. Этот кисломолочный напиток содержит живые микроорганизмы, которые могут благоприятно влиять на кишечную микрофлору. Кроме того, в кефире обычно меньше лактозы, чем в обычном молоке, поэтому некоторые люди с непереносимостью лактозы переносят его лучше. Предпочтение стоит отдавать вариантам без большого количества добавленного сахара.

Кофе. Умеренное употребление кофе может способствовать регулярному опорожнению кишечника. Кроме того, содержащиеся в нем полифенолы способны взаимодействовать с кишечной микрофлорой. Для многих людей одна-две чашки в день хорошо переносятся, однако при изжоге и повышенной чувствительности пищеварительной системы кофе может усиливать симптомы.

Зеленый и травяной чай. Зеленый чай содержит полифенолы, которые могут поддерживать полезные кишечные бактерии. Имбирный чай иногда помогает уменьшить тошноту, а мятный — облегчить некоторые симптомы пищеварительного дискомфорта. При этом мята у отдельных людей способна усиливать кислотный рефлюкс.

Костный бульон. Этот напиток обеспечивает организм жидкостью и содержит аминокислоты, в том числе глутамин и аргинин. Их роль в поддержании кишечного барьера изучается, хотя убедительных доказательств того, что сам костный бульон способен восстанавливать поврежденную слизистую кишечника, пока недостаточно.

Что важно помнить

Гастроэнтерологи подчеркивают, что здоровье кишечника зависит от целого комплекса факторов: питания, образа жизни, приема лекарств, физической активности и употребляемых напитков.

Алкоголь, особенно при частом и чрезмерном употреблении, может одновременно воздействовать на несколько защитных механизмов пищеварительной системы — раздражать слизистую, усиливать рефлюкс, повышать кишечную проницаемость и изменять состав микробиома.

Поэтому людям, которые регулярно сталкиваются с изжогой, вздутием живота, диареей или другими проблемами пищеварения, стоит пересмотреть отношение к спиртным напиткам.

И хотя одна изолированная порция алкоголя не обязательно приведет к заметным нарушениям, безопасной для здоровья дозы, гарантирующей отсутствие риска, не существует.