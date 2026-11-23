Многие уверены, что банное полотенце необходимо стирать после каждого душа. Другие пользуются одним и тем же полотенцем неделями. Однако специалисты по гигиене считают, что оптимальная частота стирки зависит не только от количества использований, но и от того, насколько быстро высыхает ткань.

Как сообщает немецкое издание Business Insider, эксперт Центра защиты прав потребителей Керстин Эфферс рекомендует менять банные полотенца один-два раза в неделю. Но есть важное условие: после каждого использования они должны полностью высыхать.

Почему влажное полотенце становится опасным

После душа на ткани остаются влага, частички кожи и микроорганизмы. Если полотенце быстро высыхает, риск их активного размножения значительно снижается.

Совсем другая ситуация возникает в плохо проветриваемой ванной комнате.

Если полотенце долго остается влажным, на его поверхности создаются благоприятные условия для размножения бактерий и грибков.

Кроме того, микроорганизмы способны образовывать так называемые биопленки — устойчивые сообщества бактерий, которые закрепляются на поверхности ткани.

Поэтому специалисты советуют после использования развешивать полотенца так, чтобы они хорошо просыхали, а не оставлять их скомканными на крючке или в корзине для белья.

Какие полотенца нужно менять чаще

Правило одного-двух раз в неделю подходит прежде всего для банных полотенец, которыми пользуется один человек.

Полотенца для рук требуют более частой замены.

Ими вытираются несколько раз в день, причем нередко одним полотенцем пользуются все члены семьи.

Еще больше внимания следует уделять небольшим мочалкам-рукавицам, которые используют для мытья тела.

Такие изделия постоянно контактируют с водой и остаются влажными гораздо дольше обычных полотенец.

Эксперт напоминает и о другом важном правиле: у каждого члена семьи должно быть собственное банное полотенце.

При какой температуре лучше стирать полотенца

Многие привыкли стирать полотенца исключительно при 60 градусах, считая, что только высокая температура позволяет избавиться от бактерий.

Однако, по словам Керстин Эфферс, в обычных домашних условиях, когда все члены семьи здоровы, достаточно стирки при температуре 40 градусов.

При этом эксперт рекомендует периодически запускать стирку при 60 градусах с использованием универсального порошка, содержащего отбеливающие компоненты.

Делать это желательно примерно раз в две недели или хотя бы раз в месяц.

Такая процедура помогает уменьшить образование биопленок внутри самой стиральной машины.

Использовать специальные дезинфицирующие добавки для белья при обычной домашней стирке, как правило, нет необходимости.

Почему полезно сушить полотенца на солнце

Если есть возможность, специалисты рекомендуют сушить полотенца на свежем воздухе.

Особенно полезна сушка под прямыми солнечными лучами.

Солнечный свет и хорошая циркуляция воздуха способствуют более быстрому высыханию ткани и могут дополнительно снижать количество микроорганизмов.

Однако важно не оставлять полотенца влажными надолго даже после стирки.

Когда правила гигиены становятся строже

Если кто-то из членов семьи заболел инфекционным заболеванием, привычный режим стирки необходимо изменить.

В таких случаях полотенца, мочалки и постельное белье рекомендуется менять чаще.

По словам эксперта, для стирки желательно выбирать температуру не ниже 60 градусов и использовать универсальное моющее средство с отбеливающими компонентами, если это допускает состав ткани.

Это помогает уменьшить риск передачи инфекции другим членам семьи.

Главное правило

Специалисты подчеркивают: банное полотенце необязательно стирать после каждого использования.

Если оно принадлежит одному человеку, хорошо просыхает и хранится в проветриваемом помещении, обычно достаточно менять его один-два раза в неделю.

Но если ткань постоянно остается влажной, появился неприятный запах или полотенцем пользуются несколько человек, отправлять его в стирку следует значительно раньше.