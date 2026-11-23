Цвет одежды, который мы выбираем, может быть связан не только со вкусом и настроением, но и с особенностями характера. Исследователи обнаружили определенные закономерности между цветовыми предпочтениями, личностными качествами и когнитивными способностями. Однако означает ли это, что по любимому оттенку можно определить уровень интеллекта?

Как пишет издание Psychologies, ученые изучают взаимосвязь между цветами, чертами личности и различными интеллектуальными способностями. Результаты позволяют предположить, что некоторые предпочтения действительно могут многое рассказать о человеке.

Какие цвета выбирают организованные и общительные люди

Исследования показывают, что цветовые предпочтения могут быть связаны с пятью основными чертами личности.

Например, добросовестные, дисциплинированные и организованные люди чаще отдают предпочтение спокойным, классическим оттенкам. Среди них особенно выделяются белый и синий.

Такие цвета ассоциируются со стабильностью, сдержанностью и стремлением к порядку.

Экстраверты, напротив, нередко выбирают более яркие и насыщенные оттенки. Красный и оранжевый привлекают людей, которые любят общение, активность и новые впечатления.

Авторы одного из исследований отмечают, что анализ цветовых предпочтений позволяет выявлять определенные закономерности, связанные с типом личности.

Однако это не означает, что все любители синего обязательно дисциплинированны, а поклонники красного непременно являются экстравертами.

Как цветовые предпочтения связаны с интеллектом

Ученые также изучали взаимосвязь личностных качеств и интеллектуальных способностей.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Psychological Bulletin, рассматривалась возможная связь экстраверсии с так называемым флюидным, или подвижным, интеллектом.

Этот вид интеллекта отвечает за способность быстро анализировать новую информацию, находить закономерности, логически рассуждать и решать незнакомые задачи.

Именно благодаря ему человек может справляться со сложными ситуациями, даже если раньше не сталкивался с подобными проблемами.

Поскольку экстраверты нередко предпочитают яркие цвета, исследователи допускают возможность косвенной связи между цветовыми предпочтениями и некоторыми когнитивными особенностями.

Но важная оговорка: прямых доказательств того, что любители красного, оранжевого или синего обладают более высоким IQ, пока нет.

Почему стресс может мешать мыслить

Еще один интересный результат исследований касается эмоционального состояния.

Ученые обнаружили, что высокая эмоциональная нестабильность может быть связана с менее благоприятными показателями некоторых интеллектуальных способностей.

Постоянная тревожность, стресс и негативные переживания способны ухудшать концентрацию внимания, память и скорость обработки информации.

Это не означает, что тревожный человек обладает низким интеллектом. Скорее, сильное эмоциональное напряжение может мешать ему полноценно использовать свои способности.

Поэтому психологическое благополучие играет важную роль в эффективной работе мозга.

Какие цвета улучшают настроение

Влияние цветов на эмоции изучено лучше, чем их связь с IQ.

Согласно исследованию, опубликованному Springer Nature, различные оттенки вызывают у людей неодинаковые эмоциональные реакции.

Красный, оранжевый и желтый чаще ассоциируются с сильными положительными эмоциями, энергией и возбуждением.

Синий, зеленый и белый обычно вызывают более спокойные приятные ощущения, связанные с умиротворением и комфортом.

Розовый также может вызывать положительный эмоциональный отклик.

Темные оттенки, включая черный и серый, в некоторых исследованиях чаще связывались с негативными эмоциями. Однако восприятие цвета зависит от культуры, личного опыта и конкретной ситуации.

Можно ли определить IQ по любимому цвету

Несмотря на интересные результаты, специалисты не советуют делать далекоидущие выводы об интеллекте человека на основании его гардероба.

Интеллект включает множество способностей — от логического мышления и памяти до умения адаптироваться к новым обстоятельствам.

Любовь к определенному цвету не является надежным показателем высокого или низкого IQ.

Тем не менее цветовые предпочтения могут отражать отдельные особенности личности и эмоционального состояния.