Супруга хоккеиста Александра Овечкина, модель Настасья Шубская, поделилась эффектным видео с отдыха на океанском побережье. Поклонники оценили не только живописные пейзажи, но и стройную фигуру знаменитости.

Недавно Шубская отметила 33-летие, а теперь решила насладиться отдыхом у океана. В социальных сетях она опубликовала ролик, на котором неспешно прогуливается вдоль воды в ярко-красном купальнике.

Пляжный наряд с асимметричным верхом и высокими вырезами на бедрах подчеркнул стройную фигуру модели и визуально удлинил ее ноги.

Подписчики не поскупились на комплименты. «Статуэточка», «Красавица!», «Шикарная девушка», — написали поклонники под публикацией.

Особенно восхитило пользователей то, что Настасья сохранила стройность после рождения двоих сыновей. Некоторые отметили, что изящная фигура досталась ей по наследству от матери — известной актрисы Веры Глаголевой. Стройностью отличаются и две старшие сестры Шубской.

Напомним, Вера Глаголева ушла из жизни в августе 2017 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В этом году дочери актрисы почтили ее память в девятую годовщину смерти.