Шкафы переполнены, полки заставлены ненужными предметами, а свободного места в квартире становится все меньше? Возможно, пришло время попробовать необычный способ расхламления — 30-дневный марафон минимализма. Он позволяет постепенно освобождать пространство без изнурительной генеральной уборки.

Суть метода заключается в том, чтобы ежедневно избавляться от определенного количества ненужных вещей. Начинать нужно с малого, постепенно увеличивая нагрузку. За месяц можно освободить дом сразу от 465 предметов.

Как работает 30-дневный марафон

Правила предельно просты. В первый день необходимо найти одну ненужную вещь, во второй — две, в третий — три. Каждый следующий день количество предметов увеличивается на один.

Таким образом, на десятый день придется расстаться с десятью вещами, на двадцатый — с двадцатью, а в последний день месяца — сразу с тридцатью.

Если придерживаться правил без пропусков, за 30 дней из дома исчезнут 465 предметов.

Это могут быть старая одежда, сломанная техника, ненужная посуда, просроченная косметика, журналы, коробки и другие вещи, которые годами занимают место.

При этом совсем необязательно отправлять все найденное в мусор. Хорошие вещи можно продать, подарить знакомым или передать благотворительным организациям.

Почему такой метод действительно помогает

Главное преимущество марафона — постепенное формирование привычки избавляться от лишнего.

В начале эксперимента найти одну или две ненужные вещи не составляет труда. Однако с каждым днем задача усложняется, заставляя внимательнее пересматривать содержимое шкафов, ящиков и кладовок.

Как объясняет специалист по организации пространства Кэти Хаббард, подобная практика может изменить отношение человека к покупкам даже после завершения марафона.

По ее словам, регулярное расхламление не только освобождает пространство, но и помогает задумываться, действительно ли нужна очередная вещь, которую хочется принести домой.

Еще один плюс — игровой формат.

Вместо скучной уборки человек получает ежедневное небольшое задание. Выполнение такого задания приносит удовлетворение и мотивирует продолжать.

Особенно интересно проходить марафон вместе с другом или членом семьи. Можно сравнивать результаты, делиться фотографиями освобожденных полок и поддерживать друг друга.

Почему 30-дневная уборка подходит не всем

Несмотря на привлекательность идеи, специалисты предупреждают: такой способ организации пространства может оказаться неудобным для некоторых людей.

Во-первых, процесс занимает целый месяц. Если необходимо быстро освободить квартиру, проще выделить один или два дня для масштабной уборки.

Во-вторых, ближе к концу марафона нагрузка становится заметно больше.

Найти тридцать ненужных предметов за один день может быть непросто, особенно если человек уже регулярно поддерживает порядок.

Кроме того, необходимость ежедневно выполнять задание способна вызывать раздражение и превращать полезную привычку в дополнительный источник стресса.

Есть и еще один нюанс: количество выброшенных вещей не всегда отражает реальный результат.

Можно избавиться от сотни старых чеков, скрепок и бумажек, но свободного места в квартире практически не прибавится.

А можно выбросить всего несколько крупных предметов и заметно преобразить комнату.

Поэтому специалисты советуют оценивать успех не только по количеству вещей, но и по тому, насколько удобнее стало пользоваться пространством.

Не все памятные вещи нужно выбрасывать

Минимализм не означает обязательного отказа от всего, что не используется ежедневно.

Старые фотографии, подарки близких, семейные реликвии и другие памятные предметы могут иметь большую эмоциональную ценность.

Если вещь приносит радость или связана с дорогими воспоминаниями, нет необходимости избавляться от нее исключительно ради выполнения задания.

Главная цель марафона — сделать дом более удобным, а не превратить его в пустое помещение.

Как правильно организовать расхламление

Прежде чем начинать эксперимент, полезно заранее решить, что делать с найденными вещами.

Предметы в хорошем состоянии можно передать нуждающимся, продать или подарить. Сломанные вещи следует отправлять на утилизацию, а пригодные для переработки материалы — сортировать.

Также стоит определить, какие зоны квартиры нуждаются в освобождении в первую очередь.

Например, можно начать с кухонных шкафов, затем перейти к гардеробу, ванной комнате, книжным полкам и кладовке.

Необязательно каждый день заниматься всей квартирой. Гораздо удобнее постепенно разбирать отдельные участки.

При этом не стоит стремиться к идеальному выполнению правил любой ценой.

Если на двадцатый день удалось найти только пять ненужных вещей вместо двадцати, это все равно положительный результат.

Как отмечает HuffPost, расхламление должно облегчать жизнь, а не становиться еще одной утомительной обязанностью.

Можно начать всего с одной недели

Тем, кто сомневается, подойдет ли ему такой формат, специалисты предлагают сокращенную версию марафона.

Попробуйте провести семь дней минимализма, ежедневно увеличивая количество вещей, от которых готовы отказаться.

За неделю по такой схеме можно избавиться от 28 предметов.

Этого достаточно, чтобы оценить собственные ощущения и понять, хочется ли продолжать.

Если эксперимент понравится, в следующий раз можно устроить полноценный месячный марафон.

Главное — помнить, что смысл расхламления не в рекордах и не в количестве выброшенных вещей. Гораздо важнее освободить пространство для того, что действительно необходимо и приносит удовольствие.