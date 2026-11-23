Калий необходим для нормальной работы сердца, мышц и нервной системы. Однако опасен не только его недостаток, но и избыток. Нарушение баланса этого минерала может привести к серьезным осложнениям, включая опасные сбои сердечного ритма. Кардиолог рассказала, при каких заболеваниях и симптомах врач может назначить анализ крови на калий.

Потребность организма в калии зависит от возраста, состояния здоровья, физической активности и работы почек. Вместе с натрием этот минерал участвует в поддержании водно-солевого баланса, а также обеспечивает передачу нервных импульсов и сокращение мышц.

Особенно важен калий для сердечно-сосудистой системы.

Как объясняет кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Васильева, калий непосредственно влияет на электрическую активность сердца. Поэтому как слишком низкая, так и чрезмерно высокая его концентрация в крови способна провоцировать нарушения сердечного ритма.

В своем телеграм-канале специалист перечислила семь ситуаций, при которых контроль уровня калия имеет особое значение.

1. Повышенное артериальное давление

Гипертония — одно из самых распространенных хронических заболеваний.

При первичном обследовании пациента с повышенным давлением врач может назначить анализ крови на калий.

Особенно важно проверить этот показатель, если давление плохо поддается лечению или есть подозрение на первичный альдостеронизм.

Это эндокринное заболевание, при котором надпочечники вырабатывают слишком много гормона альдостерона.

Избыток гормона нарушает баланс натрия и калия в организме, способствует задержке жидкости и может вызывать стойкое повышение артериального давления.

При этом нормальный уровень калия не исключает первичный альдостеронизм.

2. Ишемическая болезнь сердца и перенесенный инфаркт

Пациентам с ишемической болезнью сердца, а также людям, перенесшим инфаркт миокарда, нередко назначают препараты, влияющие на работу сердечно-сосудистой системы.

Среди них — ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II, которые также называют сартанами.

Эти лекарства помогают контролировать давление и снижать нагрузку на сердце, однако у некоторых пациентов могут повышать концентрацию калия в крови.

Поэтому врач может рекомендовать периодически проверять его уровень, особенно после начала лечения или изменения дозировки препаратов.

3. Заболевания почек

Почки играют ключевую роль в регулировании количества калия в организме.

Они выводят его избыток с мочой, поддерживая необходимый баланс.

При хронической болезни почек или остром повреждении почек эта функция может нарушаться.

В результате калий способен накапливаться в крови, создавая угрозу для сердца.

Риск особенно возрастает, если человек одновременно принимает лекарства, влияющие на выведение калия.

Поэтому пациентам с заболеваниями почек контроль этого показателя часто необходим в рамках регулярного обследования.

4. Сердечная недостаточность

При сердечной недостаточности сердце не может достаточно эффективно перекачивать кровь.

Для лечения этого состояния применяют различные препараты, в том числе мочегонные средства и лекарства, влияющие на гормональные механизмы регуляции давления.

Одни из них способны снижать уровень калия, другие, напротив, повышать его.

Кроме того, при сердечной недостаточности нередко ухудшается работа почек, что дополнительно влияет на электролитный баланс.

Именно поэтому таким пациентам важно регулярно контролировать калий в крови в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

5. Сильное обезвоживание, рвота и диарея

При продолжительной рвоте, диарее и выраженном обезвоживании организм теряет не только воду, но и электролиты.

В подобных ситуациях может возникать дефицит калия, особенно если потери жидкости продолжаются длительное время.

Нарушение электролитного баланса способно сопровождаться слабостью, мышечными спазмами, сердцебиением и другими неприятными симптомами.

Однако в некоторых случаях обезвоживание и ухудшение функции почек могут, наоборот, сопровождаться повышением уровня калия.

Поэтому определить характер нарушения только по самочувствию невозможно.

6. Осложнения сахарного диабета

Особенно важен контроль калия при диабетическом кетоацидозе.

Это опасное для жизни осложнение сахарного диабета, при котором в организме накапливается большое количество кетоновых тел и нарушается кислотно-щелочной баланс крови.

При таком состоянии распределение калия между клетками и кровью меняется.

Даже если первоначально анализ показывает нормальный или повышенный уровень калия, общие запасы этого минерала в организме могут быть снижены.

Во время лечения, особенно при введении инсулина, концентрация калия способна быстро уменьшаться.

Поэтому при диабетическом кетоацидозе врачи обязательно контролируют электролиты и при необходимости корректируют лечение.

7. Необъяснимая мышечная слабость и нарушения сердечного ритма

Иногда необходимость проверить уровень калия возникает из-за определенных симптомов.

Кардиолог рекомендует обратить внимание на выраженную мышечную слабость, причины которой не удается объяснить, а также на эпизоды паралича.

Поводом для обследования могут стать и нарушения сердечного ритма, особенно если у человека имеются заболевания, повышающие риск электролитных нарушений.

Дело в том, что калий участвует в передаче нервных сигналов и сокращении мышечных волокон.

Поэтому значительные отклонения его концентрации способны влиять как на работу скелетных мышц, так и на сердечную деятельность.

При внезапной выраженной слабости, параличе, обмороке или серьезных нарушениях сердцебиения необходимо обращаться за неотложной медицинской помощью.

Почему не стоит самостоятельно принимать препараты калия

Специалисты предупреждают: симптомы недостатка и избытка калия могут быть похожими.

Например, мышечная слабость и нарушения сердечного ритма встречаются при обоих состояниях.

Поэтому самостоятельно принимать добавки с калием, пытаясь улучшить работу сердца, может быть опасно.

Особенно это касается людей с заболеваниями почек и пациентов, принимающих определенные лекарства от давления или сердечной недостаточности.

Избыточное поступление калия способно привести к гиперкалиемии — состоянию, при котором его концентрация в крови становится слишком высокой.

В тяжелых случаях это может вызвать опасные для жизни нарушения сердечного ритма.

Как правильно проверить уровень калия

Анализ крови на калий обычно назначают в рамках биохимического исследования.

При необходимости врач дополнительно оценивает показатели функции почек, прежде всего креатинин и расчетную скорость клубочковой фильтрации, а также другие электролиты.

Интерпретировать результат необходимо с учетом принимаемых лекарств, сопутствующих заболеваний и общего состояния пациента.

Ирина Васильева подчеркивает, что назначать себе обследования самостоятельно не стоит. Важно не просто получить цифру в бланке анализа, а понять, почему показатель изменился и требуется ли лечение.

Поэтому при наличии перечисленных заболеваний или тревожных симптомов лучше обратиться к врачу, который определит необходимый объем обследования.