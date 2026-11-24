С 22 ноября по 21 декабря 2026 года Солнце будет находиться в знаке Стрельца. Астрологи считают, что этот период принесет больше оптимизма, вдохновения и возможностей для перемен. Особенно благоприятным он обещает стать для четырех знаков зодиака, которым звезды сулят удачу в любви, карьере и личных начинаниях.

Как пишет американское издание Parade, сезон Стрельца традиционно связывают с расширением горизонтов, путешествиями, новыми знаниями и стремлением к свободе. Покровителем этого знака считается Юпитер — планета, которая в астрологии символизирует удачу, развитие и изобилие.

В этом году начало сезона совпадает с завершением ретроградного движения Меркурия и Венеры. По мнению астрологов, это может облегчить общение, помочь наладить отношения и сдвинуть с мертвой точки дела, которые долго не удавалось завершить.

Стрелец: время исполнения желаний и новых начинаний

Для Стрельцов наступает один из самых благоприятных периодов года. Солнце в их знаке, согласно астрологическому прогнозу, усилит уверенность в себе, обаяние и желание действовать. Представители знака смогут привлечь внимание окружающих, проявить свои таланты и приступить к реализации давно задуманных планов.

Особенно важной датой станет 8 декабря, когда в Стрельце произойдет новолуние. Астрологи советуют использовать этот день для постановки целей на следующий год. Самое время подумать о том, чего действительно хочется добиться, и сделать первые шаги к осуществлению задуманного.

Лев: удача в любви, творчестве и финансах

Львам сезон Стрельца обещает яркие эмоции, романтические знакомства и новые возможности для самореализации. Юпитер, находящийся в их знаке, продолжит усиливать стремление к успеху, а благоприятное положение Солнца создаст условия для творческого подъема.

Одним из наиболее удачных дней может стать 28 ноября, когда Венера образует гармоничный аспект с Юпитером. Астрологи связывают это сочетание с приятными событиями в личной жизни, неожиданными финансовыми возможностями и успехами в творческих проектах.

Однако 12 декабря Юпитер начнет ретроградное движение. Это не обязательно означает трудности: скорее, Львам стоит немного замедлиться, оценить достигнутое и определить, в каком направлении двигаться дальше.

Овен: долгожданный прорыв после периода трудностей

Овны могут почувствовать, что обстоятельства наконец складываются в их пользу. Сезон Стрельца активизирует стремление к путешествиям, обучению и новым впечатлениям. Появится желание выйти за привычные рамки, попробовать себя в незнакомом деле или решиться на перемены, которые раньше казались слишком рискованными.

Главным астрологическим событием для Овнов станет 10 декабря, когда Сатурн завершит ретроградное движение в их знаке. По прогнозу, после нескольких месяцев задержек и препятствий дела начнут постепенно продвигаться вперед.

Особенно благоприятным этот период может оказаться для тех, кто долго работал над сложным проектом, готовился к смене профессии или стремился добиться стабильности. Астрологи рекомендуют не ждать идеального момента, а действовать последовательно и уверенно.

Близнецы: судьбоносные знакомства и перемены в отношениях

Для Близнецов главным источником удачи станут другие люди. Солнце в Стрельце активизирует сферу партнерства, поэтому на первый план выйдут любовь, дружба, деловые связи и совместные проекты.

Одинокие представители знака могут познакомиться с человеком, который заметно повлияет на их дальнейшую жизнь. Тем, кто уже состоит в отношениях, звезды обещают возможность укрепить взаимопонимание и обсудить важные вопросы.

Особое значение астрологи придают полнолунию 24 ноября. Оно может помочь Близнецам разобраться в собственных чувствах и понять, какие отношения действительно приносят счастье.

А 8 декабря, во время новолуния в Стрельце, появится возможность начать новую главу в личной жизни. Это подходящий момент для примирения, откровенного разговора или восстановления давно утраченных связей.

Как привлечь удачу в сезон Стрельца

Астрологи напоминают, что благоприятный период не означает, что все желания исполнятся сами собой. Чтобы воспользоваться открывающимися возможностями, важно проявлять инициативу, не бояться знакомств и быть готовыми к переменам.

Стрельцам рекомендуется сосредоточиться на долгосрочных целях, Львам — чаще заниматься тем, что приносит радость, Овнам — сделать решительный шаг к своей мечте, а Близнецам — уделить больше внимания общению и отношениям.