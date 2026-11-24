«Мой ребенок не находит друзей в классе, и я боюсь, что он станет изгоем. Как помочь?» - такой вопрос задала мне мама школьника. Я решила поделиться своим опытом и советами.

Личный опыт

Вспоминаю свое детство. Мне было 9 лет, когда я впервые поехала в лагерь. Я быстро завела знакомства и записалась в несколько кружков. Однако через две недели мне стало скучно. Вожатая из другого отряда, молодая и красивая, привлекла мое внимание, и я попросилась к ней в отряд. Но в детстве разница в возрасте очень заметна. Девочки 10-11 лет казались мне взрослыми, и они начали меня травить. Это было просто: я входила в комнату, и все замолкали, а потом начинали смеяться, как будто меня не было. Мои вещи прятали, а обувь выбрасывали в дождь.

Почему они так поступали? От скуки, потому что одна девочка предложила, а остальные подхватили. Я пыталась пожаловаться, но вожатая лишь отмахнулась: «Может, ты сама в этом виновата?» Я пыталась поговорить с обидчицами, но они только усилили травлю. Мне было очень больно, и я до сих пор помню это, поэтому хочу помочь и родителям, и детям.

Травля или «непопулярность»?

В любом детском коллективе есть непопулярные дети, с которыми никто не дружит. Но важно различать, когда у ребенка нет близкого друга и когда его травят. Если одноклассники дразнят, прячут вещи или отказываются общаться, это уже травля. Рекомендую посмотреть советский фильм «Чучело», где это показано очень подробно.

Если вы заметили, что у вашего ребенка проблемы в общении, можно попробовать организовать небольшое мероприятие с несколькими одноклассниками, пригласить близкого друга в гости или попросить учителя дать коллективное задание. Иногда небольшие усилия могут изменить ситуацию.

Например, в начале 4-го класса наш классный руководитель организовал однодневный поход с родителями. Те, кто пошел, стали ближе друг к другу, чем те, кто остался дома.

Что делать, если ваш ребенок стал объектом травли?

Многие взрослые предпочитают не вмешиваться, полагая, что дети должны сами разбираться. Но травля может начаться с любого ребенка, даже если он ничем не выделяется. Групповая агрессия может обрушиться на любого, кто оказался не в том месте и не в то время.

Важно, чтобы авторитетный взрослый объяснил, что такое травля и почему она разрушает людей, приводя примеры, такие как история Гадкого Утенка из сказки Андерсена.

Роль взрослых в этом процессе велика. Если учитель позволяет себе унизительные комментарии, это может привести к тому, что весь класс ополчается против одного ребенка.

Что делать родителям?

Родители должны прийти в школу и сообщить классному руководителю: «Моего ребенка травят в классе, что вы собираетесь предпринять?» Не соглашайтесь на формулировки типа «Ну, он же такой-сякой, мы не можем заставить детей с ним дружить». Это серьезная угроза для психологического здоровья вашего ребенка и всего класса.

Если учитель не поддерживает, обращайтесь к директору или в школьную управу. Обычно достаточно посещения директора, чтобы решить проблему. Важно не требовать немедленной расправы, а попросить разобраться с привлечением специалистов, таких как школьный психолог.

Что должно произойти?

Авторитетный взрослый должен объяснить, что такое травля и почему она разрушает людей. Важно, чтобы в классе не допускали травли. Это должно быть четко заявлено.

Реакция родителей на травлю

Когда родители обнаруживают, что их ребенок в беде, они могут реагировать по-разному. Некоторые могут захотеть отомстить, другие могут советовать ребенку бороться. Важно отслеживать свои эмоции и понимать, почему эта ситуация вызывает у вас такую реакцию.

Страх быть отвергнутым - это естественное чувство, и многие стараются подстроиться под ожидания окружающих.

Если ситуация выходит из-под контроля

Если вы видите, что ситуация ухудшается, и ваш ребенок отказывается ходить в школу, возможно, стоит рассмотреть смену школы. Признаком того, что проблема в классе, а не в ребенке, будет то, что в других социальных ситуациях у него все хорошо.

Иногда дети бессознательно переносят на сверстников модели поведения из семьи. Если вы заметили это, важно обратиться за помощью к психологу.

Не оставляйте ребенка один на один с травлей, помогите ему.

Катерина Демина, психолог