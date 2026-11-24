Кефир и натуральный йогурт считаются одними из самых полезных кисломолочных продуктов. Оба содержат живые бактерии, помогают поддерживать пищеварение и могут благоприятно влиять на кишечную микрофлору. Однако между ними есть существенные различия, о которых многие даже не подозревают.

На первый взгляд кефир и йогурт практически взаимозаменяемы. Но состав микроорганизмов, особенности производства и воздействие на пищеварительную систему у них различаются.

Как рассказала изданию Doctorpiter семейный врач, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова, выбор между этими продуктами зависит от индивидуальных особенностей организма и целей, ради которых человек включает кисломолочные продукты в свой рацион.

Чем полезен натуральный йогурт

Основу традиционного йогурта составляют две бактериальные культуры — болгарская палочка (Lactobacillus bulgaricus) и термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus).

Именно благодаря этим микроорганизмам молоко превращается в продукт с характерной густой консистенцией и кисловатым вкусом.

Йогуртовые культуры помогают расщеплять лактозу, поэтому некоторые люди, плохо переносящие обычное молоко, могут употреблять натуральный йогурт без выраженного дискомфорта.

Кроме того, содержащиеся в нем живые микроорганизмы способны временно влиять на состав кишечной микрофлоры и поддерживать нормальное пищеварение.

По словам специалиста, йогурт обычно действует достаточно мягко, поэтому может быть хорошим вариантом для людей с чувствительной пищеварительной системой.

Еще одно преимущество — густая консистенция. Особенно хорошо насыщают натуральные йогурты с высоким содержанием белка.

Такой продукт удобно включать в завтрак или использовать в качестве перекуса между основными приемами пищи.

Почему кефир отличается от йогурта

Кефир производится по другой технологии. В его приготовлении участвуют не только молочнокислые бактерии, но и дрожжи.

Традиционные кефирные грибки представляют собой сложное сообщество микроорганизмов, включающее различные виды молочнокислых бактерий, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

Благодаря такому составу при изготовлении кефира происходят сразу два процесса — молочнокислое и спиртовое брожение.

Именно поэтому в готовом напитке может присутствовать небольшое количество этилового спирта. Его концентрация зависит от технологии производства, условий хранения и срока годности.

По сравнению с традиционным йогуртом кефир обычно отличается более разнообразным микробным составом.

Анастасия Самойлова отмечает, что это разнообразие может быть полезным для кишечной микрофлоры.

Однако важно учитывать, что количество живых микроорганизмов зависит от конкретного продукта, а их присутствие не означает, что они обязательно надолго заселят кишечник.

Большинство поступающих с пищей бактерий оказывают временное воздействие на пищеварительную систему.

Какой продукт лучше помогает при запорах

Кефир нередко рекомендуют людям, склонным к нерегулярному опорожнению кишечника.

Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление ферментированных молочных продуктов может благоприятно влиять на частоту и комфортность дефекации.

Однако действие кефира индивидуально. У одних людей он способствует более регулярной работе кишечника, у других практически не вызывает изменений.

Натуральный йогурт также может быть частью рациона, направленного на поддержание нормального пищеварения.

При этом ни кефир, ни йогурт не заменяют достаточное употребление воды, клетчатки и физическую активность.

Если запоры становятся постоянной проблемой, необходимо выяснить их причину вместе с врачом.

Что лучше после приема антибиотиков

После курса антибиотиков состав кишечной микрофлоры может изменяться. Поэтому многие стараются восстановить ее с помощью кисломолочных продуктов.

По словам эндокринолога, благодаря разнообразию микроорганизмов кефир может стать хорошим дополнением к рациону в этот период.

Натуральный йогурт также содержит живые культуры и может поддерживать пищеварение.

Однако здесь есть важный нюанс: эффективность пробиотиков зависит не только от количества бактерий, но и от конкретных штаммов.

Не все микроорганизмы одинаково хорошо изучены, а доказательства пользы обычного кефира или йогурта после антибиотикотерапии пока ограничены.

Поэтому считать эти продукты полноценным средством восстановления микробиома неправильно.

Особенно осторожно стоит подходить к выбору кисломолочных продуктов при выраженных расстройствах пищеварения и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Где меньше калорий и сахара

Еще один важный критерий выбора — пищевая ценность.

Нередко считается, что кефир менее калориен, чем йогурт. Однако это зависит прежде всего от жирности и состава конкретного продукта.

Нежирный натуральный йогурт может содержать примерно столько же калорий, сколько кефир аналогичной жирности.

Совсем другая ситуация с десертными йогуртами, в которые производители добавляют сахар, фруктовые наполнители, сиропы и другие ингредиенты.

Такие продукты иногда содержат значительно больше сахара, чем обычный кефир или натуральный йогурт без добавок.

При этом важно различать добавленный сахар и лактозу — природный молочный сахар, который присутствует в кисломолочных продуктах.

Во время ферментации часть лактозы расщепляется микроорганизмами, однако полностью она обычно не исчезает.

Поэтому людям, которые хотят ограничить употребление сахара, стоит внимательно изучать состав продукта.

Где больше белка, кальция и витаминов

И кефир, и йогурт являются источниками кальция, необходимого для поддержания здоровья костей и зубов.

В среднем в 100 граммах таких продуктов может содержаться около 120 мг кальция, хотя точное количество зависит от производителя и состава.

Обычный кефир и традиционный натуральный йогурт также содержат белок — приблизительно 3–4 грамма на 100 граммов продукта.

Однако густые йогурты, особенно греческого типа, могут значительно превосходить кефир по содержанию белка.

Кисломолочные продукты также обеспечивают организм некоторыми витаминами группы B, включая рибофлавин и витамин B12.

Их содержание различается в зависимости от исходного молока, используемых заквасок и технологии производства.

Поэтому однозначно утверждать, что один продукт всегда превосходит другой по питательной ценности, нельзя.

Что лучше выбрать при чувствительном кишечнике

Люди с синдромом раздраженного кишечника, вздутием живота или непереносимостью отдельных продуктов могут по-разному реагировать на кефир и йогурт.

Для некоторых более комфортным оказывается натуральный йогурт, особенно если он содержит меньше лактозы.

Другие лучше переносят кефир.

Однако разнообразие микроорганизмов не гарантирует, что кефир обязательно окажется полезнее при заболеваниях кишечника.

В отдельных случаях кисломолочные продукты могут усиливать газообразование, вздутие и дискомфорт.

Поэтому при чувствительном пищеварении лучше начинать с небольших порций и наблюдать за реакцией организма.

На что обратить внимание в магазине

Анастасия Самойлова советует внимательно читать этикетки кисломолочных продуктов.

Прежде всего стоит обращать внимание на состав и наличие живых заквасочных культур.

Для ежедневного употребления обычно предпочтительнее натуральные продукты без большого количества добавленного сахара и сладких наполнителей.

Не менее важно соблюдать указанные производителем условия хранения.

При этом длительный срок годности сам по себе не всегда означает отсутствие живых бактерий. Он зависит от технологии изготовления, упаковки и других факторов.

Если продукт подвергался термической обработке после ферментации, количество живых микроорганизмов может существенно уменьшиться.

Поэтому лучше ориентироваться не только на срок хранения, но и на информацию производителя.

Сколько кефира и йогурта можно употреблять ежедневно

По словам специалиста, взрослому человеку можно ориентироваться примерно на 200–400 мл кефира или 200–250 г натурального йогурта в день.

Однако универсальной нормы, одинаково подходящей всем, не существует.

Количество кисломолочных продуктов зависит от общего рациона, переносимости лактозы, состояния пищеварительной системы и индивидуальных потребностей.

Врач предлагает не противопоставлять кефир и йогурт, а чередовать их.

Например, натуральный йогурт можно включать в завтрак, сочетая с ягодами, фруктами или овсяными хлопьями.

Кефир удобно употреблять в качестве самостоятельного перекуса или вечером, если он хорошо переносится.

При этом убедительных доказательств того, что употребление кефира непосредственно перед сном улучшает качество сна или обеспечивает особое «очищение» кишечника, недостаточно.

Так что же полезнее — кефир или йогурт?

Однозначного победителя в этом сравнении нет.

Кефир отличается более разнообразным составом микроорганизмов, а натуральный йогурт может быть удобным источником белка, кальция и живых молочнокислых культур.

Оба продукта способны дополнять здоровое питание и поддерживать нормальную работу пищеварительной системы.

Главное — выбирать качественные варианты без избытка добавленного сахара и учитывать собственную переносимость.

А при хронических заболеваниях желудка, кишечника или поджелудочной железы, особенно в период обострения, рацион лучше согласовать с лечащим врачом.

Таким образом, вместо поисков единственного самого полезного кисломолочного продукта разумнее включать в питание и кефир, и натуральный йогурт, если они не вызывают неприятных симптомов.