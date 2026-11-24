Привычная чашка утреннего кофе способна не только взбодрить и улучшить настроение. Исследования показывают, что регулярное употребление этого напитка связано с более низким риском целого ряда заболеваний — от сахарного диабета до болезни Паркинсона. При этом некоторые его свойства могут оказаться неожиданными даже для убежденных кофеманов.

Ученые продолжают изучать влияние кофе на организм и обнаруживают новые закономерности. Однако специалисты напоминают: речь прежде всего идет о натуральном напитке без большого количества сахара, сливок и сладких сиропов. Не менее важно соблюдать умеренность.

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Ольга Бокерия в своем телеграм-канале перечислила десять полезных свойств кофе, о которых свидетельствуют результаты научных исследований.

1. Помогает поддерживать здоровье печени

Оказывается, среди любителей кофе цирроз печени встречается реже, чем среди людей, которые не употребляют этот напиток.

Исследователи предполагают, что такой эффект может быть связан с содержащимися в кофейных зернах биологически активными соединениями. Некоторые из них обладают антиоксидантными свойствами и способны влиять на воспалительные процессы.

Однако кофе нельзя считать средством лечения заболеваний печени. Он не заменяет назначенные врачом препараты и другие необходимые меры.

2. Стимулирует кишечник и влияет на микрофлору

Кофе может благоприятно воздействовать на пищеварительную систему. В частности, он стимулирует двигательную активность толстого кишечника, способствуя более регулярной работе пищеварительного тракта.

Кроме того, ученые изучают влияние напитка на кишечный микробиом — совокупность бактерий и других микроорганизмов, которые участвуют в переваривании пищи, обмене веществ и работе иммунной системы.

Исследования показывают, что некоторые компоненты кофе могут поддерживать благоприятный состав кишечной микрофлоры.

При этом людям с повышенной чувствительностью желудочно-кишечного тракта стоит учитывать индивидуальную реакцию на напиток.

3. Связан с меньшей вероятностью диабета второго типа

Еще одно интересное наблюдение касается обмена веществ.

Согласно исследованиям, у людей, которые регулярно пьют кофе с кофеином, сахарный диабет второго типа развивается реже.

Ученые предполагают, что определенную роль могут играть содержащиеся в кофе полифенолы и другие вещества, влияющие на метаболические процессы.

Тем не менее даже регулярное употребление кофе не гарантирует защиты от диабета. Гораздо большее значение имеют питание, физическая активность, масса тела и наследственная предрасположенность.

4. Может снижать риск рака эндометрия

Положительная связь обнаружена и в исследованиях женского здоровья.

По словам Ольги Бокерии, у женщин, предпочитающих кофе с кофеином, реже диагностируют рак эндометрия — злокачественное заболевание внутренней слизистой оболочки матки.

Возможные причины этой закономерности продолжают изучаться. Предполагается, что определенную роль могут играть изменения обмена веществ и гормональной регуляции.

Однако делать вывод о том, что кофе непосредственно предотвращает онкологические заболевания, пока преждевременно.

5. Может защищать от подагры и желчных камней

Исследования выявили еще две любопытные закономерности.

У людей, регулярно употребляющих кофе с кофеином, реже встречаются подагра и камни в желчном пузыре.

Причем в некоторых исследованиях связь была заметнее среди любителей обычного кофе, чем среди тех, кто выбирал напиток без кофеина или вообще его не пил.

Подагра возникает при нарушении обмена мочевой кислоты, когда ее кристаллы могут откладываться в суставах и вызывать болезненное воспаление.

Образование камней в желчном пузыре связано с изменением состава желчи, нарушениями ее оттока и другими факторами.

Хотя кофе может быть связан с уменьшением вероятности этих заболеваний, рассматривать его как самостоятельное профилактическое средство не следует.

6. Связан с меньшим риском болезни Паркинсона и депрессии

Кофе интересует ученых и с точки зрения влияния на головной мозг.

Наблюдательные исследования показывают, что среди людей, регулярно употребляющих натуральный кофе, реже встречается болезнь Паркинсона.

Также обнаружена связь между употреблением напитка и более низкой частотой депрессии.

Одним из возможных объяснений считается воздействие кофеина на нервную систему. Однако механизмы этих процессов остаются предметом научного изучения.

Важно понимать, что статистическая связь еще не означает прямого защитного действия. На результаты могут влиять и другие особенности образа жизни участников исследований.

7. Неожиданные результаты при фибрилляции предсердий

Особенно интересные данные касаются сердечного ритма.

Раньше пациентам с аритмией часто рекомендовали полностью исключить кофе. Однако результаты некоторых современных исследований заставляют пересмотреть столь категоричный подход.

Ольга Бокерия рассказала об исследовании, в котором оценивалось возвращение фибрилляции предсердий после проведенного лечения.

Среди пациентов, употреблявших кофе с кофеином, повторные эпизоды заболевания зарегистрировали у 47% участников.

В группе людей, которые отказались от кофе, этот показатель достиг 64%.

Разница оказалась заметной, однако она не означает, что кофеин полезен при любой форме аритмии.

Людям с нарушениями сердечного ритма необходимо ориентироваться на рекомендации своего кардиолога и индивидуальную переносимость напитка.

8. Связан с более низкой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний

Еще одно наблюдение касается продолжительности жизни и состояния сердечно-сосудистой системы.

В ряде исследований среди людей, регулярно употребляющих кофе, отмечалась более низкая смертность от заболеваний сердца и сосудов по сравнению с теми, кто кофе не пил.

Ученые продолжают выяснять, какие именно вещества и механизмы могут объяснять эту закономерность.

При этом большое значение имеют количество выпитого кофе, наличие хронических заболеваний, курение, физическая активность и другие факторы.

9. Может уменьшать вероятность образования камней в почках

Любители кофе с кофеином, согласно некоторым исследованиям, реже сталкиваются с мочекаменной болезнью.

Ольга Бокерия отмечает, что в отдельных наблюдениях риск образования камней в почках был ниже у тех, кто пил обычный кофе, чем у предпочитавших напиток без кофеина или полностью отказывавшихся от него.

Однако людям, уже имеющим заболевания почек, важно учитывать рекомендации врача.

Необходимо помнить, что профилактика мочекаменной болезни зависит от множества факторов, включая достаточное употребление жидкости, питание и особенности обмена веществ.

10. Способен усиливать эффект обезболивающих препаратов

Последнее свойство кофе связано с действием кофеина на организм.

Оказывается, он может повышать эффективность некоторых обезболивающих средств.

Именно поэтому кофеин включают в состав ряда комбинированных лекарственных препаратов, применяемых, в частности, при головной боли.

Однако это не повод самостоятельно запивать обезболивающие большими порциями крепкого кофе.

При сочетании кофеина с лекарствами необходимо учитывать их состав, дозировку и возможные противопоказания.

Сколько чашек кофе можно выпивать в день

Несмотря на внушительный перечень потенциальных преимуществ, кардиолог советует не увлекаться напитком чрезмерно.

По словам Ольги Бокерии, для большинства здоровых взрослых ориентиром считается не более 400 миллиграммов кофеина в сутки.

Такое количество может содержаться примерно в шести с половиной небольших порциях эспрессо или трех больших чашках американо, приготовленных с двойной порцией эспрессо.

Однако содержание кофеина сильно различается в зависимости от сорта зерен, степени обжарки, способа приготовления и объема порции.

Поэтому ориентироваться исключительно на количество чашек не всегда правильно.

Кроме того, для некоторых людей допустимая доза может быть значительно ниже. Это касается, в частности, беременных женщин и людей с повышенной чувствительностью к кофеину.

Кому лучше отказаться от кофе

Кардиолог обращает внимание на важный момент: если человек плохо переносит кофе, заставлять себя пить его ради предполагаемой пользы не нужно.

Кофеин может вызывать учащенное сердцебиение, тревожность, нарушения сна и неприятные ощущения со стороны пищеварительной системы.

У некоторых людей подобные симптомы возникают даже после одной небольшой чашки.

В таком случае разумнее уменьшить количество напитка или отказаться от него.

Не стоит забывать и о том, что большинство исследований полезных свойств кофе выявляют статистические закономерности, а не доказывают прямую причинно-следственную связь.

Кофе не является лекарством от диабета, депрессии, сердечных заболеваний или рака и не может заменить полноценную профилактику и лечение.

Тем не менее для людей, которые хорошо переносят кофеин, две-три чашки натурального кофе в день могут быть вполне совместимы со здоровым образом жизни.

Главное — получать удовольствие от напитка, не превышать индивидуально допустимое количество кофеина и помнить, что здоровье зависит от совокупности привычек, а не от одной чашки кофе.