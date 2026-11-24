В начале романтических отношений легко потерять бдительность. Комплименты, признания в любви, постоянное внимание и обещания счастливого будущего создают ощущение, что наконец-то встретился идеальный человек. Однако иногда за стремительным развитием романа скрывается не искренняя привязанность, а желание воспользоваться чужим доверием.

Клинический психолог Сабрина Романофф, получившая образование в Гарварде, рассказала в материале для CNBC о пяти признаках, которые могут указывать на эмоциональные манипуляции и даже романтическое мошенничество.

По словам специалиста, стремление быть любимым, понятым и принятым делает человека особенно уязвимым в начале отношений. Этим могут воспользоваться люди, которые намеренно создают иллюзию близости, чтобы получить эмоциональную поддержку, деньги или доступ к личной информации.

При этом психолог подчеркивает: настоящая привязанность формируется постепенно. Манипуляторы же нередко стремятся ускорить события, не оставляя новому партнеру времени спокойно оценить происходящее.

1. Партнер слишком рано рассказывает о тяжелом прошлом

Откровенность обычно воспринимается как признак доверия. Однако иногда человек начинает делиться болезненными историями практически сразу после знакомства.

Он может рассказывать о пережитых трагедиях, предательстве, тяжелом детстве или других травмирующих событиях.

Сабрина Романофф советует обращать внимание не только на содержание рассказа, но и на то, как человек его преподносит.

Иногда эмоциональная реакция выглядит неестественной. Например, собеседник совершенно спокойно рассказывает о крайне болезненных событиях, словно повторяет заранее подготовленную историю.

Подобная откровенность может использоваться для того, чтобы быстрее вызвать сочувствие и побудить другого человека раскрыть собственные переживания.

Впрочем, спокойный рассказ о травматическом опыте сам по себе не свидетельствует об обмане. Люди по-разному переживают тяжелые события.

Поводом насторожиться становится ситуация, когда откровенность сопровождается давлением, противоречиями или попытками заставить вас немедленно довериться малознакомому человеку.

2. Отношения развиваются подозрительно быстро

Еще один тревожный признак — стремительное сближение.

Вы познакомились всего несколько дней назад, а новый партнер уже признается в любви, называет вас своей судьбой и обсуждает совместное будущее.

Он постоянно пишет сообщения, осыпает комплиментами, обещает невероятное счастье и старается проводить с вами каждую свободную минуту.

Такое поведение может казаться романтичным. Однако психолог предупреждает, что чрезмерное внимание иногда становится инструментом манипуляции.

Человек испытывает сильный эмоциональный подъем и постепенно перестает замечать несоответствия между красивыми словами и реальными поступками.

Подобную тактику нередко называют «любовной бомбардировкой» — когда партнера буквально заваливают проявлениями внимания, чтобы быстро сформировать эмоциональную зависимость.

Особенно насторожить должны попытки ускорить серьезные решения: совместное проживание, финансовые обязательства или отказ от привычного круга общения.

Искренне заинтересованный человек способен уважать ваше желание не торопиться.

3. У партнера постоянно случаются неприятности

Сначала у нового знакомого неожиданно отменяется рейс. Затем возникают проблемы с банковским счетом. Через несколько дней заболевает родственник, а еще спустя неделю происходит очередная чрезвычайная ситуация.

Сабрина Романофф отмечает, что подобная череда кризисов может быть характерной для романтических мошенников.

Особенно если все неприятности происходят где-то далеко, а проверить рассказанную историю практически невозможно.

На первых этапах человек может просить лишь сочувствия и моральной поддержки. Постепенно просьбы становятся более конкретными.

Например, партнеру срочно нужны деньги на лечение, дорогу, оплату счета или решение неожиданной проблемы.

При этом финансовая помощь может преподноситься как доказательство любви и доверия.

Отказ помочь иногда сопровождается обидами, обвинениями или попытками вызвать чувство вины.

Психолог советует обращать внимание на повторяющийся сценарий, при котором вы постоянно оказываетесь в роли спасателя.

Разумеется, настоящие жизненные трудности случаются у каждого. Но если отношения превращаются в бесконечную череду чрезвычайных ситуаций, а от вас регулярно требуют жертв, стоит задуматься.

4. Вы почти ничего не знаете о его настоящей жизни

В начале знакомства люди не обязаны сразу раскрывать все подробности своей биографии. Однако по мере развития отношений обычно появляется больше информации о работе, семье, друзьях и повседневных привычках.

Партнер постепенно знакомит вас со своим окружением, рассказывает о планах и делится событиями из жизни.

Манипуляторы и мошенники, напротив, могут старательно избегать такой открытости.

Например, человек много говорит о чувствах, но уклоняется от простых вопросов о работе и месте проживания.

Его рассказы противоречат друг другу, встречи постоянно откладываются, а познакомиться с друзьями или родственниками почему-то невозможно.

Иногда партнер настаивает, чтобы отношения оставались тайной.

По словам Романофф, такая скрытность позволяет контролировать информацию о себе и снижает вероятность разоблачения.

Особенно осторожными следует быть в ситуациях, когда человек отказывается от личных встреч или видеозвонков, но при этом уже просит деньги либо конфиденциальные сведения.

5. Внутреннее чувство подсказывает, что что-то не так

Иногда формальных причин для подозрений вроде бы нет.

Новый партнер внимателен, говорит приятные слова, интересуется вашими делами и обещает серьезные отношения.

Но при этом вас не покидает тревога.

Вы замечаете небольшие противоречия в его рассказах, пытаетесь оправдать странные поступки или постоянно чувствуете, что должны соответствовать чужим ожиданиям.

Сабрина Романофф рекомендует не игнорировать такие ощущения.

По ее словам, здоровые отношения со временем обычно приносят больше спокойствия, ясности и эмоциональной безопасности.

Манипуляции же нередко сопровождаются растерянностью, напряжением и ощущением постоянной спешки.

Если человек заставляет вас сомневаться в собственных наблюдениях, торопит с решениями или регулярно нарушает личные границы, это повод внимательнее присмотреться к происходящему.

При этом одна лишь тревога не доказывает недобросовестность партнера. Важно оценивать конкретные поступки, повторяющиеся ситуации и реакцию человека на ваши вопросы.

Как защитить себя в начале отношений

Психолог советует не спешить с эмоциональными и финансовыми обязательствами, даже если новый роман кажется необыкновенно счастливым.

Прежде всего стоит дать себе время узнать человека в разных обстоятельствах.

Обращайте внимание на то, совпадают ли его обещания с поступками, уважает ли он ваши границы и способен ли спокойно воспринимать отказ.

Особую осторожность следует проявлять при просьбах о деньгах, банковских данных, паролях и другой конфиденциальной информации.

Не стоит переводить средства малознакомому человеку только потому, что он признается в любви или рассказывает о чрезвычайной ситуации.

Также важно сохранять общение с друзьями и близкими. Взгляд со стороны иногда помогает заметить противоречия, которые трудно увидеть в состоянии сильной влюбленности.

Главное отличие искренних чувств от манипуляции

По мнению Сабрины Романофф, настоящая близость не возникает по требованию и не нуждается в постоянных доказательствах преданности.

Здоровые отношения развиваются в комфортном для обоих темпе, оставляют пространство для личных интересов и не заставляют человека жертвовать собственными границами.

Если партнер действительно заинтересован в серьезных отношениях, он не станет требовать немедленного доверия, финансовой помощи или важных решений.

Поэтому в начале романа лучше ориентироваться не на громкие признания, а на последовательность поступков.

И самое важное — не путать интенсивность эмоций с глубиной чувств. Иногда именно чрезмерная поспешность становится первым сигналом того, что за красивой историей любви могут скрываться совсем другие намерения.