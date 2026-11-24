Крис Дженнер — создательница знаменитого реалити-шоу о своей семье, продюсер и вдохновитель для своих дочерей. Она построила успешный бизнес и считается одной из самых стильных предпринимательниц Америки. В этой статье мы расскажем о ее безупречном гардеробе и о том, как создать похожий стиль.

Идеальные блейзеры

Если бы Крис Дженнер могла выбрать одну вещь, которую носила бы всю жизнь, это был бы идеальный блейзер — ее фирменная метка.

Возьми на заметку: это универсальный предмет гардероба, который никогда не выйдет из моды.

Классические брюки

Для деловых встреч Крис предпочитает классические брюки — чаще всего зауженные книзу, приталенные и черные.

Возьми на заметку: эта модель — основа гардероба, вокруг которой можно строить наряды для любых случаев.

Платья прямого кроя

Крис любит платья и с удовольствием носит их по разным поводам. В ее гардеробе есть как женственные модели, так и универсальные базовые, с цветочными или леопардовыми принтами.

Возьми на заметку: платье прямого кроя и лаконичного дизайна легко изменить до неузнаваемости с помощью аксессуаров и обуви.

Верхняя одежда с «изюминкой»

Несмотря на классический стиль, Крис иногда позволяет себе эпатажные тренды: лакированная кожа, яркие цвета и мех, смелые акценты.

Возьми на заметку: кожаные тренчи и яркие пальто — хиты сезона.

Монохром

Крис всегда выглядит модно благодаря простым и лаконичным монохромным нарядам, которые можно собрать за 5 минут.

Это подходит всем, главное — выбрать свою палитру. Вневременные оттенки — белый, молочный и черный.

Возьми на заметку: комбинирование различных текстур, таких как кожа, бархат и хлопок одного оттенка, — удачный прием.

Безупречный костюм

Крис знает, что в бизнесе часто судят по одежде, поэтому уделяет внимание крою, чтобы костюм подчеркивал достоинства.

Возьми на заметку: один идеальный костюм увеличит гардероб как минимум вдвое.

Коллекция очков

Любимый аксессуар Дженнер — брутальные черные очки, за которыми она скрывается от публики.

Возьми на заметку: классические оправы с темными линзами отлично дополняют образы и выглядят элегантно.

Анжелика Ивагло