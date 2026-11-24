Крис Дженнер — создательница знаменитого реалити-шоу о своей семье, продюсер и вдохновитель для своих дочерей. Она построила успешный бизнес и считается одной из самых стильных предпринимательниц Америки. В этой статье мы расскажем о ее безупречном гардеробе и о том, как создать похожий стиль.
Идеальные блейзеры
Если бы Крис Дженнер могла выбрать одну вещь, которую носила бы всю жизнь, это был бы идеальный блейзер — ее фирменная метка.
Возьми на заметку: это универсальный предмет гардероба, который никогда не выйдет из моды.
Классические брюки
Для деловых встреч Крис предпочитает классические брюки — чаще всего зауженные книзу, приталенные и черные.
Возьми на заметку: эта модель — основа гардероба, вокруг которой можно строить наряды для любых случаев.
Платья прямого кроя
Крис любит платья и с удовольствием носит их по разным поводам. В ее гардеробе есть как женственные модели, так и универсальные базовые, с цветочными или леопардовыми принтами.
Возьми на заметку: платье прямого кроя и лаконичного дизайна легко изменить до неузнаваемости с помощью аксессуаров и обуви.
Верхняя одежда с «изюминкой»
Несмотря на классический стиль, Крис иногда позволяет себе эпатажные тренды: лакированная кожа, яркие цвета и мех, смелые акценты.
Возьми на заметку: кожаные тренчи и яркие пальто — хиты сезона.
Монохром
Крис всегда выглядит модно благодаря простым и лаконичным монохромным нарядам, которые можно собрать за 5 минут.
Это подходит всем, главное — выбрать свою палитру. Вневременные оттенки — белый, молочный и черный.
Возьми на заметку: комбинирование различных текстур, таких как кожа, бархат и хлопок одного оттенка, — удачный прием.
Безупречный костюм
Крис знает, что в бизнесе часто судят по одежде, поэтому уделяет внимание крою, чтобы костюм подчеркивал достоинства.
Возьми на заметку: один идеальный костюм увеличит гардероб как минимум вдвое.
Коллекция очков
Любимый аксессуар Дженнер — брутальные черные очки, за которыми она скрывается от публики.
Возьми на заметку: классические оправы с темными линзами отлично дополняют образы и выглядят элегантно.
Анжелика Ивагло
Оставить комментарий