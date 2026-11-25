Почему в одной блузке лицо выглядит свежим и отдохнувшим, а в другой становятся заметнее морщинки, тени под глазами и следы усталости? Причина может заключаться не только в фасоне или качестве ткани, но и в её оттенке. Правильно подобранные цвета способны визуально освежить внешность, тогда как неподходящие иногда подчёркивают недостатки кожи.

Как пишет WomanHit, стилист-имиджмейкер и историк моды Ирина Катыхина предлагает простой способ предварительно определить свой цветотип в домашних условиях. Для этого достаточно зеркала, нескольких разноцветных вещей и примерно десяти минут свободного времени.

Начните с правильного освещения

Прежде чем приступать к эксперименту, необходимо создать подходящие условия.

Лучше всего проводить проверку днём, расположившись возле окна. При этом прямые солнечные лучи нежелательны: они могут создавать резкие тени и мешать объективно оценивать оттенки.

Искусственное освещение тоже способно исказить результат. Например, тёплый свет лампы придаёт коже желтоватый оттенок, а холодный делает её визуально бледнее.

Стилист рекомендует предварительно снять макияж и убрать от лица окрашенные волосы, чтобы они не влияли на восприятие цвета.

Покупать специальные наборы тканей необязательно. Для эксперимента подойдут обычные однотонные футболки, платки, шарфы и другие вещи разных оттенков.

Первый тест: тёплые или холодные цвета?

Начните с определения того, какая цветовая гамма лучше сочетается с вашей внешностью.

Поочерёдно приложите к лицу ткани нескольких оттенков:

персиковый и холодный розовый;

кремовый и белоснежный;

тёплый бежевый и серо-бежевый.

Каждый раз внимательно рассматривайте отражение в зеркале.

Обращайте внимание не столько на красоту самой ткани, сколько на то, как выглядит лицо рядом с ней.

Если кожа кажется более ровной, свежей, а тени под глазами становятся менее заметными, вероятно, этот оттенок вам подходит.

Если внешность выигрывает рядом с персиковыми, кремовыми и тёплыми бежевыми тонами, можно предположить тёплый цветотип.

Если лучше смотрятся холодный розовый, чистый белый и серо-бежевый, стоит присмотреться к холодной палитре.

Но если разница почти незаметна, не спешите с окончательными выводами. Возможно, потребуется сравнить дополнительные оттенки.

Второй тест: яркие или приглушённые оттенки?

Следующий шаг — определить, какая насыщенность цвета больше подходит вашей внешности.

Для этого сравните ярко-розовую ткань с пыльно-розовой, а насыщенный синий — с мягким серо-голубым.

Если яркий цвет сразу перетягивает всё внимание на себя, а лицо на его фоне словно теряется, вероятно, вам больше подойдут спокойные и приглушённые оттенки.

Если же мягкие цвета делают внешность бледной и невыразительной, попробуйте более насыщенную палитру.

Задача заключается в том, чтобы найти оттенки, которые подчёркивают черты лица, а не отвлекают от них внимание.

Четыре цветотипа: к какому относитесь вы?

В популярной системе сезонного анализа внешности выделяют четыре основных цветотипа.

Весна. Для этого цветотипа характерна тёплая и преимущественно светлая палитра. Часто удачно смотрятся персиковый, светло-коралловый, нежный зелёный и тёплый кремовый.

Лето. Ему обычно соответствуют холодные, мягкие и приглушённые оттенки. Среди возможных вариантов — пыльно-розовый, лавандовый, серо-голубой и прохладный бежевый.

Осень. Этот цветотип связывают с тёплыми, глубокими и приглушёнными красками. В гардеробе могут хорошо смотреться терракотовый, оливковый, горчичный и шоколадный.

Зима. Для него характерны холодные, чистые и контрастные цвета. В числе подходящих вариантов часто называют насыщенный синий, изумрудный, малиновый и чистый белый.

Однако эксперт предупреждает: далеко не каждую внешность можно однозначно отнести к одной из четырёх категорий.

На результат влияют не только температура и насыщенность цвета, но и его глубина, освещение, контрастность внешности и сочетание оттенков в одежде.

Нужно ли избавляться от одежды неподходящих цветов?

Даже если эксперимент показал, что любимый оттенок не слишком удачно смотрится рядом с лицом, это не повод полностью исключать его из гардероба.

Например, цвет, который подчёркивает усталость кожи, можно использовать в брюках, юбках, обуви или сумках.

А вот для вещей, расположенных непосредственно возле лица, — блузок, свитеров, шарфов и платков — имеет смысл выбирать наиболее выигрышные оттенки.

Начать обновление гардероба можно с небольших деталей: нового шарфа, платка или серёг.

Ирина Катыхина советует не торопиться с масштабными покупками. Домашний тест позволяет лишь предварительно определить цветовые предпочтения внешности.

Если хочется получить более точный результат, можно обратиться к стилисту, который сравнит большее количество оттенков и поможет подобрать гармоничные сочетания с уже имеющейся одеждой.

Главное — помнить, что цветотип не должен превращаться в строгий набор запретов. Его задача — помочь находить цвета, в которых вы нравитесь себе и чувствуете себя увереннее.