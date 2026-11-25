Почему в одной блузке лицо выглядит свежим и отдохнувшим, а в другой становятся заметнее морщинки, тени под глазами и следы усталости? Причина может заключаться не только в фасоне или качестве ткани, но и в её оттенке. Правильно подобранные цвета способны визуально освежить внешность, тогда как неподходящие иногда подчёркивают недостатки кожи.
Как пишет WomanHit, стилист-имиджмейкер и историк моды Ирина Катыхина предлагает простой способ предварительно определить свой цветотип в домашних условиях. Для этого достаточно зеркала, нескольких разноцветных вещей и примерно десяти минут свободного времени.
Начните с правильного освещения
Прежде чем приступать к эксперименту, необходимо создать подходящие условия.
Лучше всего проводить проверку днём, расположившись возле окна. При этом прямые солнечные лучи нежелательны: они могут создавать резкие тени и мешать объективно оценивать оттенки.
Искусственное освещение тоже способно исказить результат. Например, тёплый свет лампы придаёт коже желтоватый оттенок, а холодный делает её визуально бледнее.
Стилист рекомендует предварительно снять макияж и убрать от лица окрашенные волосы, чтобы они не влияли на восприятие цвета.
Покупать специальные наборы тканей необязательно. Для эксперимента подойдут обычные однотонные футболки, платки, шарфы и другие вещи разных оттенков.
Первый тест: тёплые или холодные цвета?
Начните с определения того, какая цветовая гамма лучше сочетается с вашей внешностью.
Поочерёдно приложите к лицу ткани нескольких оттенков:
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персиковый и холодный розовый;
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кремовый и белоснежный;
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тёплый бежевый и серо-бежевый.
Каждый раз внимательно рассматривайте отражение в зеркале.
Обращайте внимание не столько на красоту самой ткани, сколько на то, как выглядит лицо рядом с ней.
Если кожа кажется более ровной, свежей, а тени под глазами становятся менее заметными, вероятно, этот оттенок вам подходит.
Если внешность выигрывает рядом с персиковыми, кремовыми и тёплыми бежевыми тонами, можно предположить тёплый цветотип.
Если лучше смотрятся холодный розовый, чистый белый и серо-бежевый, стоит присмотреться к холодной палитре.
Но если разница почти незаметна, не спешите с окончательными выводами. Возможно, потребуется сравнить дополнительные оттенки.
Второй тест: яркие или приглушённые оттенки?
Следующий шаг — определить, какая насыщенность цвета больше подходит вашей внешности.
Для этого сравните ярко-розовую ткань с пыльно-розовой, а насыщенный синий — с мягким серо-голубым.
Если яркий цвет сразу перетягивает всё внимание на себя, а лицо на его фоне словно теряется, вероятно, вам больше подойдут спокойные и приглушённые оттенки.
Если же мягкие цвета делают внешность бледной и невыразительной, попробуйте более насыщенную палитру.
Задача заключается в том, чтобы найти оттенки, которые подчёркивают черты лица, а не отвлекают от них внимание.
Четыре цветотипа: к какому относитесь вы?
В популярной системе сезонного анализа внешности выделяют четыре основных цветотипа.
Весна. Для этого цветотипа характерна тёплая и преимущественно светлая палитра. Часто удачно смотрятся персиковый, светло-коралловый, нежный зелёный и тёплый кремовый.
Лето. Ему обычно соответствуют холодные, мягкие и приглушённые оттенки. Среди возможных вариантов — пыльно-розовый, лавандовый, серо-голубой и прохладный бежевый.
Осень. Этот цветотип связывают с тёплыми, глубокими и приглушёнными красками. В гардеробе могут хорошо смотреться терракотовый, оливковый, горчичный и шоколадный.
Зима. Для него характерны холодные, чистые и контрастные цвета. В числе подходящих вариантов часто называют насыщенный синий, изумрудный, малиновый и чистый белый.
Однако эксперт предупреждает: далеко не каждую внешность можно однозначно отнести к одной из четырёх категорий.
На результат влияют не только температура и насыщенность цвета, но и его глубина, освещение, контрастность внешности и сочетание оттенков в одежде.
Нужно ли избавляться от одежды неподходящих цветов?
Даже если эксперимент показал, что любимый оттенок не слишком удачно смотрится рядом с лицом, это не повод полностью исключать его из гардероба.
Например, цвет, который подчёркивает усталость кожи, можно использовать в брюках, юбках, обуви или сумках.
А вот для вещей, расположенных непосредственно возле лица, — блузок, свитеров, шарфов и платков — имеет смысл выбирать наиболее выигрышные оттенки.
Начать обновление гардероба можно с небольших деталей: нового шарфа, платка или серёг.
Ирина Катыхина советует не торопиться с масштабными покупками. Домашний тест позволяет лишь предварительно определить цветовые предпочтения внешности.
Если хочется получить более точный результат, можно обратиться к стилисту, который сравнит большее количество оттенков и поможет подобрать гармоничные сочетания с уже имеющейся одеждой.
Главное — помнить, что цветотип не должен превращаться в строгий набор запретов. Его задача — помочь находить цвета, в которых вы нравитесь себе и чувствуете себя увереннее.
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