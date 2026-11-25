С наступлением холодов многие привыкли сушить мокрую одежду на батареях отопления. Кажется, что это самый простой способ быстро высушить вещи. Однако такая привычка может обернуться испорченной одеждой, потерей формы и даже повреждением обуви.

Как сообщает британское издание Express со ссылкой на эксперта по одежде компании OKTshirt Кристиана Константина, главная опасность заключается в неравномерном нагреве ткани.

Участки, непосредственно соприкасающиеся с горячим радиатором, высыхают значительно быстрее остальных. Из-за этого материал может деформироваться, потерять эластичность или изменить внешний вид.

Специалист назвал пять категорий вещей, которые особенно чувствительны к такой сушке.

1. Леггинсы и спортивная одежда

Спортивные вещи часто изготавливают из тканей с добавлением эластана, который обеспечивает их растяжимость и помогает сохранять форму.

Однако высокая температура способна повредить эластичные волокна. В результате леггинсы могут растянуться, потерять упругость и перестать плотно прилегать к телу.

Причём восстановить первоначальные свойства материала после такого повреждения практически невозможно.

Лучше всего сушить спортивную одежду на обычной сушилке при комнатной температуре.

2. Шерстяные свитера

Шерсть особенно чувствительна к неправильной сушке. Если положить мокрый свитер на горячую батарею, отдельные участки ткани могут перегреться, изменить цвет или деформироваться.

Кроме того, шерстяные вещи способны потерять первоначальную форму.

Эксперт рекомендует сушить свитера горизонтально, предварительно разложив их на чистом сухом полотенце.

Перед сушкой изделие следует осторожно расправить руками, возвращая ему привычную форму.

3. Футболки и толстовки с рисунками

Одежда с принтами тоже плохо переносит контакт с горячими радиаторами.

Под воздействием высокой температуры рисунки могут потрескаться, начать отслаиваться или потерять яркость.

Особенно часто повреждения появляются в местах сгибов ткани, когда футболка или толстовка лежит на батарее сложенной.

Чтобы сохранить принт, такую одежду лучше выворачивать наизнанку и сушить естественным способом, развесив на сушилке.

4. Пуховики и куртки с пуховым наполнителем

Попытка быстро высушить пуховик на батарее может привести к неприятному результату.

Внешняя ткань нагревается и высыхает значительно быстрее, чем находящийся внутри пух. Из-за этого наполнитель может сбиваться во влажные комки и распределяться неравномерно.

В результате куртка теряет объём, а её теплоизоляционные свойства могут ухудшиться.

Если производитель допускает машинную сушку, эксперт советует выбирать низкотемпературный режим и периодически встряхивать изделие, примерно каждые 20 минут.

При этом необходимо обязательно соблюдать рекомендации на ярлыке одежды.

5. Кожаные ботинки и сапоги

Мокрую кожаную обувь также нельзя ставить непосредственно на горячую батарею.

Натуральная кожа плохо переносит интенсивный нагрев: она может пересыхать, становиться жёсткой и покрываться трещинами.

Кроме того, высокая температура способна повредить клеевые соединения и привести к деформации обуви.

Специалист рекомендует набить мокрые ботинки бумагой, которая будет впитывать влагу, и оставить их сохнуть естественным образом в хорошо проветриваемом помещении.

По мере намокания бумагу следует менять.

Как безопасно сушить вещи зимой?

Кристиан Константин советует по возможности вообще избегать непосредственного контакта мокрой одежды с горячими радиаторами.

Если необходимо ускорить сушку, лучше установить сушилку неподалёку от батареи, оставив пространство для свободной циркуляции тёплого воздуха.

При этом важно проветривать помещение, чтобы не допускать чрезмерного повышения влажности.

Особую осторожность следует соблюдать при использовании электрических обогревателей.

Специалисты Лондонской пожарной бригады предупреждают, что портативные обогреватели нельзя использовать для сушки одежды. Их необходимо держать на безопасном расстоянии от штор, мебели, одеял и постельного белья.

Таким образом, несколько лишних часов естественной сушки помогут сохранить любимые вещи и избежать ненужных расходов на покупку новой одежды и обуви.