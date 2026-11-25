Плесень на продуктах сложно уничтожить. Даже после заморозки или термической обработки она может оставаться в еде.

Продукты, которые долго хранятся в холодильнике, могут покрываться плесенью. Иногда выбрасывать яблоки или любимые сосиски бывает жалко, и возникает желание обрезать испорченный участок и съесть остальное. Однако эксперты не рекомендуют такую "экономию". Плесень на продуктах — это грибковые споры, которые прорастают вглубь и могут быть опасны для здоровья.

Канцерогенная плесень

Плесень опасна тем, что ее грибки выделяют канцерогены и микотоксины. Эти вещества могут вызывать не только отравление или диарею, но и более серьезные проблемы. Микотоксины, проникая в клетки, могут проявлять мутагенное действие, что приводит к тяжелым последствиям, таким как заражение крови, острые боли, судороги и гормональный дисбаланс.

"Плесень может повредить печень и почки, а также негативно влиять на иммунную систему. Если вы употребляете продукты с плесенью на протяжении длительного времени, они могут быть канцерогенными и мутагенными", — говорит эксперт ассоциации "Потребительская инициатива" Александра Борхард-Беккер.

По словам эксперта, молодые люди менее подвержены риску, так как их иммунная система обычно быстро справляется с грибками плесени. Однако люди с сахарным диабетом, ослабленным иммунитетом, беременные женщины и дети находятся в зоне риска. У беременных употребление продуктов с плесенью может привести к порокам развития плода.

Обрезать или выбрасывать?

Плесень очень сложно уничтожить. Даже после заморозки или термической обработки она может оставаться в продуктах. Лишь некоторые продукты с плесенью можно обрезать и съесть без особого риска для здоровья.

Заплесневелый хлеб следует выбрасывать сразу и полностью, так как не всегда видно, насколько сильно он поражен плесенью. То же касается джемов и варенья: удаляя видимую плесень, вы не убираете все вредные вещества.

Фрукты и овощи с высоким содержанием сока (например, помидоры, персики, цитрусовые) также не стоит оставлять. Микотоксины быстро распространяются в жидкости. Заплесневелые сливки, колбасы и полутвердые сыры следует выбрасывать. Однако твердый сыр, такой как пармезан, можно обрезать и оставить, так как он долго созревает и плесень ему не страшна.

Исключение составляют сыры с так называемой благородной плесенью, такие как бри, камамбер или горгонзола, которые безопасны для здоровья. Плесень придает сыру особый аромат и вкус. В целом, если у вас есть сомнения, лучше выбросить продукты с плесенью, чтобы не навредить организму.