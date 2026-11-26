Разбросанные вещи, немытая посуда и заваленный бумагами стол могут не только раздражать, но и влиять на психологическое состояние человека. Учёные обнаружили связь между домашним беспорядком и снижением эмоционального благополучия.

Однако есть и неожиданная сторона: хаос иногда помогает мыслить нестандартно и находить оригинальные решения.

Как пишет немецкое издание FOCUS Online, беспорядок в доме может быть связан со стрессом, недостатком организованности и психологическими трудностями. Вместе с тем исследования показывают, что неидеально прибранное пространство способно стимулировать творческое мышление.

Почему беспорядок может влиять на настроение

В подростковом возрасте разбросанная одежда, книги и другие вещи часто воспринимаются как обычная часть повседневной жизни. Однако во взрослом возрасте постоянный беспорядок иногда свидетельствует о трудностях с организацией быта и соблюдением привычного распорядка.

Как отмечает испанское издание AS, людям, живущим в хаотичной обстановке, бывает сложнее последовательно выполнять задачи и придерживаться установленных правил.

Канадский психолог Джордан Питерсон рассматривает внешний беспорядок как возможное отражение трудностей с повседневными обязанностями и привычками.

По его мнению, в напряжённые периоды жизни полезно начинать с небольших действий: заправить кровать, убрать рабочий стол или привести в порядок комнату. Даже такие простые шаги способны вернуть ощущение контроля над происходящим.

При этом сам по себе беспорядок не означает, что человек ленив, безответственен или испытывает психологические проблемы.

Что показало исследование с участием более тысячи человек

Исследователи Университета Восточного Лондона изучили связь между состоянием домашнего пространства и психологическим благополучием.

В исследовании приняли участие 1111 взрослых. С помощью онлайн-опроса специалисты оценивали степень беспорядка в жилище, привычки участников, их отношение к домашнему пространству и субъективное самочувствие.

Результаты показали статистически значимую связь между беспорядком в доме и более низким уровнем психологического благополучия.

Однако исследование не доказывает, что именно разбросанные вещи становятся причиной плохого настроения. Возможна и обратная зависимость: человек, испытывающий стресс или эмоциональное истощение, может уделять меньше внимания уборке.

Кроме того, восприятие порядка индивидуально. То, что одному кажется хаосом, для другого может быть вполне комфортной обстановкой.

Неожиданное преимущество беспорядка: он может развивать креативность

Несмотря на возможные негативные последствия, у беспорядка обнаружилась и положительная сторона.

Исследовательница Кэтлин Вос изучала, как окружающая обстановка влияет на мышление и поведение человека.

Её эксперименты показали, что люди, находящиеся в неубранных помещениях, в некоторых условиях предлагают более оригинальные идеи, чем те, кто работает в идеально организованном пространстве.

По мнению учёной, беспорядок может побуждать человека отходить от привычных правил и искать нестандартные решения.

«Пребывание в неубранной комнате приводило к тому, чего всё больше хотят компании, отрасли и общества: к творчеству», — отмечала Вос.

Исследовательница предположила, что хаотичная обстановка способствует отказу от традиционных подходов и появлению новых идей.

Напротив, аккуратное и упорядоченное пространство чаще ассоциируется с соблюдением установленных норм, дисциплиной и осторожностью.

Впрочем, это не означает, что для развития творческих способностей необходимо специально создавать беспорядок. Речь идёт об определённых условиях экспериментов, а не об универсальном правиле.

Когда беспорядок становится тревожным сигналом

Психологи советуют обращать внимание не столько на количество разбросанных вещей, сколько на изменения в поведении человека.

Например, если тот, кто всегда поддерживал чистоту, внезапно перестаёт убирать, мыть посуду и заботиться о своём жилище, это может свидетельствовать о сильном стрессе или эмоциональных трудностях.

Психолог Кендра Черри напоминает, что при депрессии даже простые бытовые действия иногда требуют огромных усилий.

Человеку может быть сложно не только сделать генеральную уборку, но и выполнить элементарные задачи, которые раньше не вызывали затруднений.

Особенно важно обратить внимание на ситуацию, если изменения сопровождаются постоянной усталостью, потерей интереса к привычным занятиям, нарушениями сна или выраженным ухудшением настроения.

В подобных случаях человеку может понадобиться поддержка близких или профессиональная помощь.

При этом по одному лишь состоянию квартиры нельзя судить о психическом здоровье её владельца.

Шесть способов навести порядок без лишнего стресса

Психологи рекомендуют не превращать уборку в изнурительную обязанность. Гораздо эффективнее действовать постепенно и вырабатывать простые привычки.

Не откладывайте мелкие дела. Старайтесь сразу возвращать вещи на свои места, убирать крошки и вытирать небольшие загрязнения. Так беспорядок не будет накапливаться. Создайте приятную атмосферу. Включите любимую музыку, интересный подкаст или аудиокнигу. Это поможет сделать уборку менее утомительной. Составьте небольшой план. Разделите работу на отдельные задачи: разобрать стол, убрать одежду, вымыть посуду. Выполнять их по очереди психологически легче, чем пытаться привести в порядок всю квартиру сразу. Делайте перерывы. Если уборка занимает много времени, не забывайте отдыхать. Короткие паузы помогают избежать переутомления и сохранить мотивацию. Выберите правильную последовательность. Сначала уберите вещи, создающие визуальный беспорядок, а затем переходите к чистке поверхностей. Пыль удобнее вытирать сверху вниз. Поощряйте себя. После завершения уборки запланируйте что-нибудь приятное: просмотр фильма, вкусный ужин или спокойный вечер с книгой.

Нужно ли стремиться к идеальной чистоте?

Специалисты подчёркивают, что абсолютный порядок не является обязательным условием психологического благополучия.

Для одних людей аккуратная квартира создаёт ощущение спокойствия и безопасности. Другим комфортнее работать в пространстве, где на столе лежат книги, заметки и материалы для творчества.

Гораздо важнее, чтобы обстановка не мешала повседневной жизни, не создавала опасности для здоровья и соответствовала потребностям самого человека.

Исследования показывают: беспорядок может быть связан с эмоциональным дискомфортом, но в определённых обстоятельствах способен стимулировать творческое мышление.

Поэтому главное — не стремиться к безупречной картинке из журнала, а найти такой уровень порядка, при котором дома действительно удобно и спокойно.