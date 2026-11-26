Лишние килограммы в среднем и пожилом возрасте могут негативно влиять не только на сердце и обмен веществ, но и на работу мозга. Масштабное исследование, продолжавшееся 24 года, показало связь между увеличением массы тела и более быстрым ухудшением памяти, концентрации внимания и способности принимать решения.

Как сообщает британское издание The Independent со ссылкой на исследование учёных Университета Джорджии (США), контроль массы тела может стать одним из доступных способов замедлить возрастное снижение когнитивных функций.

Что показало исследование

Специалисты проанализировали данные более 8200 участников, за состоянием которых наблюдали на протяжении 24 лет.

Учёные изучали, как изменения индекса массы тела (ИМТ) связаны с работой мозга по мере старения человека.

ИМТ рассчитывается на основании соотношения веса и роста. Значение 30 и выше обычно соответствует ожирению.

Результаты показали, что постепенное увеличение ИМТ связано с ускоренным ухудшением когнитивных способностей.

Особенно заметные изменения исследователи обнаружили в исполнительных функциях мозга. Именно они отвечают за планирование действий, концентрацию внимания, принятие решений и контроль эмоций.

По данным исследования, каждое увеличение ИМТ на одну единицу сопровождалось ускорением снижения этих функций.

Наиболее выраженная связь между набором веса и ухудшением работы мозга наблюдалась спустя восемь лет после начала исследования. Особенно заметной она оказалась у людей старше 65 лет.

Результат можно заметить уже через два года

Одним из наиболее обнадёживающих выводов стало то, что поддержание стабильной массы тела связано с более медленным снижением когнитивных способностей.

По словам ведущего автора исследования, доцента Колледжа общественного здравоохранения Университета Джорджии Сухан Сун, положительные различия в темпах ухудшения работы мозга можно было заметить уже в течение двух лет.

«Мы обнаружили, что люди, контролировавшие свой вес, могли значительно снизить скорость ухудшения когнитивных функций всего за два года», — отметил исследователь.

Учёные считают, что контроль массы тела заслуживает особого внимания, поскольку это один из факторов риска, на который человек способен повлиять.

При этом исследование не доказывает, что снижение веса само по себе восстанавливает память или предотвращает деменцию. Речь идёт о выявленной статистической связи между изменениями массы тела и когнитивными показателями.

Почему лишний вес может вредить мозгу

Исследователи рассматривают несколько возможных механизмов, объясняющих связь ожирения с ухудшением когнитивных функций.

Один из них — хроническое воспаление. Избыточная жировая ткань может поддерживать воспалительные процессы, которые неблагоприятно влияют на сосуды и нервную систему.

Другой возможный фактор — инсулинорезистентность, при которой клетки организма хуже реагируют на инсулин. Это состояние связано с нарушениями обмена веществ и может влиять на здоровье мозга.

Кроме того, лишний вес нередко сопровождается повышенным артериальным давлением и сосудистыми нарушениями, способными ухудшать кровоснабжение головного мозга.

Все эти процессы изучаются в связи с возрастным снижением памяти, умеренными когнитивными нарушениями, болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.

Однако точные биологические механизмы ещё предстоит установить.

Почему особенно важно следить за весом после 40 лет

Исследование обращает внимание на значение массы тела в среднем возрасте.

Именно в этот период нередко начинают накапливаться факторы риска, последствия которых могут проявиться спустя десятилетия.

При этом возрастное ухудшение памяти не всегда означает развитие деменции. С годами человеку действительно может требоваться больше времени для обработки информации или запоминания новых сведений.

Однако выраженное снижение способности планировать, концентрироваться и выполнять привычные задачи требует внимания специалистов.

Учёные предполагают, что поддержание здорового веса в среднем возрасте может помочь сохранить когнитивные функции в последующие годы.

Что можно сделать для защиты памяти

Контроль веса не обязательно означает строгие диеты или быстрое похудение. Гораздо важнее устойчивые привычки, поддерживающие обмен веществ и здоровье сосудов.

Регулярная физическая активность, разнообразное питание, достаточный сон и контроль артериального давления помогают снизить ряд факторов риска, связанных с ухудшением работы мозга.

Особое значение имеет сохранение мышечной массы, особенно в пожилом возрасте. Поэтому снижение веса, если оно необходимо, должно быть постепенным и не сопровождаться недостаточным питанием.

Важно также учитывать, что индекс массы тела не отражает всех особенностей организма. Он не позволяет отличить мышечную массу от жировой и не показывает распределение жира.

Поэтому оценивать риски лучше с учётом окружности талии, состояния сердечно-сосудистой системы, уровня глюкозы и других показателей здоровья.

Можно ли предотвратить деменцию

Авторы исследования подчёркивают, что полученные результаты не устанавливают прямую причинно-следственную связь.

Поскольку исследование было наблюдательным, нельзя утверждать, что именно увеличение веса стало причиной ухудшения памяти у участников.

Тем не менее результаты дополняют научные данные о тесной взаимосвязи обмена веществ, состояния сосудов и здоровья головного мозга.

Главный вывод учёных заключается в том, что забота о массе тела важна не только для профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Она может иметь значение и для сохранения ясности мышления, внимания и памяти в пожилом возрасте.